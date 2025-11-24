Celeste kommt 2026 mit neuem Album „Woman of Faces“ nach Deutschland

Im September stand sie noch auf der Bühne der Wembley-Arena, 2026 werden es deutsche Konzertsäle sein: Celeste kommt nach Deutschland – präsentiert vom ROLLING STONE. Im Juni gastiert sie in Berlin und Köln.

Die Termine

17.06.2026 Berlin, Tempodrom

18.06.2026 Köln, Live Music Hall

So kommt man an Tickets

Karten für die Shows sind demnächst bei Eventim und an lokalen Vorverkaufsstellen erhältlich. Tickets kosten 41 Euro zzgl. Gebühren.

Neues Album „Woman of Faces“

Celestes Konzertankündigung fällt zusammen mit der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „Woman of Faces“. Darauf verspricht sie „die besten Songs, die ich je geschrieben habe“.

Die Platte mit neuen Tracks erschien am 14. November 2025 und thematisiert den langsamen Zerfall einer romantischen Beziehung. Das Album handelt von Schmerz, der Entschlossenheit, aus einer tragischen Situation triumphierend hervorzugehen, und von Widerstandskraft.

Hier den Titelsong „Woman of Faces“ anhören:

Die Tracklist von „Woman of Faces“

On With The Show Keep Smiling Woman of Faces Happening Again Time Will Tell People Always Change Sometimes Could Be Machine This Is Who I Am

Debütalbum 2021 – und ein Preisregen

Celestes Debütalbum „Not Your Muse“ erschien 2021 und enthielt Songs wie „Stop This Flame“, „Strange“ und „Ideal Woman“. In Deutschland erreichte sie damit Platz 6 der Albumcharts, in ihrer Heimat sogar den ersten Platz. Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass eine Sängerin diese Platzierung im UK erreichte.

Seitdem wurde sie mehrfach ausgezeichnet für ihre Musik, die sich stilistisch zwischen Soul, R&B und Jazz bewegt: Sie gewann den Preis Brits Rising Star und den BBC Sound of 2020, wurde 2021 mit „Not Your Muse“ für den Mercury Prize nominiert und erhielt eine Golden-Globe-Nominierung für „Hear My Voice“.

Die 31-Jährige aus Culver City, Los Angeles, macht seit Kindheitstagen Musik. Als Tochter einer Britin und eines Amerikaners wuchs sie in Brighton, England, auf. Eine Gesangsausbildung erhielt sie nie, sondern lernte durch das Hören von Jazz- und Soulgrößen wie Nina Simone oder Billie Holiday. Mit der EP „The Milk & the Honey“ (2017) gab sie ihr Solodebüt über das Label Bank Holiday Records. 2018 unterschrieb sie bei Polydor Records und veröffentlichte ihre zweite EP „Lately“. Inzwischen ist sie international bekannt und füllt Konzerthallen – wie auch bald in Berlin und Köln.