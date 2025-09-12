ROLLING STONE präsentiert: Suede mit neuem Album auf Tour

Suede, die Band, die den Britpop quasi erfunden hat, geht mit ihrem neuen Album „Antidepressants“ auf Tour. Am 9. März spielen sie in der Berliner Uber Eats Music Hall.

Das sind Suede

Anfang der 1990er Jahre eroberten Suede die Charts und Herzen der Engländer:innen: Mit ihren ersten Singles „The Drowners“ (1992), „Animal Nitrate“(1993) und ihrem gleichnamigen Debütalbum „Suede“ (1993) wurden sie schnell als Vorreiter des britischen Rock gefeiert. Schließlich etablierte sich mit und um Suede der Begriff „Britpop“ endgültig zu einem eigenständigen Genre.

1981 von Brett Anderson und Cat Osman gegründet, 2003 aufgelöst und spätestens 2013 wieder in aktiver Besetzung vereint, gehört die Rockband zu den etabliertesten Größen der Musikszene. Zu ihren Anfangszeiten verglich man sie mit Künstlern wie David Bowie oder The Smiths und schnell galt die Band als Favorit auf der englischen Halbinsel, bevor sie mit ihrem dritten Studioalbum „Coming Up“ (1996) die britischen und internationalen Charts stürmten.

Nach ihrer Trennung 2003 versuchte sich Brett Anderson vergebens mit Soloprojekten, bis die Band nach und nach wieder begann, vereinzelte Live-Shows zu spielen und letztlich zehn Jahre später mit „Bloodsports“ ihre Rückkehr feierten.

Zurück im Business: Neues Album und Tour

Seither veröffentlichte Suede vier weitere Alben. Nun erschien am 5. September ihre zehnte Platte „Antidepressants“. Nach eigenen Angaben liefert das Post-Post-Punk-Album der Britpop-Größen „kaputte Musik für kaputte Menschen“. Ihre Single „Dancing With The Europeans“ etwa handelt von der Suche nach Verbindungen in einer entfremdeten Welt. Ihr Klang ist jedoch noch immer derselbe, dynamisch-treibende, wie zu Suedes Anfängen.

Mit dem neuen Album feiert die Band gleichzeitig auch ihre Rückkehr auf die die Bühnen europäischer Konzerthallen. Nach drei Jahren Live-Pause kommt Suede mit ihrer „Dancing with the Europeans“-Tour zurück. Im Januar 2026 werden sie in Großbritannien starten, bevor die Band im März weitere Orte in Europa ansteuern wird.

Am 9. März kann man sie auch in Berlin in der Uber Eats Music Hall erleben. Der Fan-Presale beginnt am 17. September um 10 Uhr exklusiv über Eventim, der generelle Ticket-Verkauf eröffnet einen Tag später, am Freitag den 19.September.