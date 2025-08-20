ROLLING STONE präsentiert: Belle & Sebastian auf Tour 2026

The Who: Mit diesem Live-Debüt überraschen sie ihre Fans

Belle & Sebastian feiern 2026 den 30. Geburtstag ihres Debütalbums „Tigermilk“ mit einer besonderen Deutschland-Tour. Die schottischen Folk-Pop-Größen, die seit ihrer Gründung 1996 in Glasgow zu den einflussreichsten Bands der Szene zählten, kehren damit nach längerer Zeit auf deutsche Bühnen zurück.

Ihr Debüt gaben Belle & Sebastain 1996 mit „Tigermilk“, noch im selben Jahr folgte „If Your’re Feeling Sinister“. Mit ihrem dritten Studioalbum „The Boy With The Arab Strap“ (1998) gelang Belle & Sebastian letztlich auch der kommerzielle Durchbruch. Gekrönt wurde dieser 1999 mit dem BRIT Award für die beste britische Band. Es folgten weitere erfolgreiche Alben, die der Band internationale Anerkennung in Europa, Australien und den USA einbrachten.

Doppelkonzerte in Berlin und Köln

Am 5. und 6. März 2026 spielt die Band im Berliner Metropol, bevor sie am 17. und 18. März 2026 in der Kölner Stadthalle auftritt.

Tickets für alle Konzerte sind bereits erhältlich. Neben einer nostalgischen Rückschau auf „Tigermilk“ dürfen sich die Besucher:innen auf eine Auswahl weiterer Klassiker freuen.

Belle And Sebastian live 2026 – Termine

05.03.2026 Berlin, Metropol

06.03.2026 Berlin, Metropol

17.03.2026 Köln, Stadthalle

18.03.2026 Köln, Stadthalle