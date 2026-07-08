Charli XCX veröffentlicht Tracklist von „Music, Fashion, Film“ – inklusive Feature mit David Cronenberg

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Charli XCX hat die Tracklist von „Music, Fashion, Film“ enthüllt – und die Liste enthält ein Feature mit Filmregisseur David Cronenberg.

Am Dienstag präsentierte das ROLLING-STONE-Covermodel die Tracklist auf Instagram. Der Post zeigt die Länge jedes Songs, wobei der gemeinsame Track mit Cronenberg, „No One Lasts Forever“, mit knapp sechs Minuten der längste ist. Die Sängerin teilte außerdem mehrere Fotos von sich, darunter eines, auf dem sie scheinbar nackt posiert und dabei ein weißes T-Shirt hält, auf dem die Tracklist von „Music, Fashion, Film“ in schwarzem Druck zu sehen ist.

„Music, Fashion, Film“ wird von der Single „Rock Music“ angeführt, die gleichzeitig den Opener des Albums bildet. Weitere bereits veröffentlichte Songs, die auf „Music, Fashion, Film“ erscheinen werden, sind „SS26“ und Charli XCX‘ neueste Single „Wink Wink“.

Charlis siebtes Studioalbum

„Music, Fashion, Film“ ist Charli XCX‘ siebtes Studioalbum und folgt auf „Brat“ aus dem Jahr 2024, das auf Platz drei der „Billboard“ 200 einstieg – der bislang höchste Charteinstieg der Sängerin. Für „Brat“ erhielt die britische Hitschreiberin die Grammy Awards für das beste Dance/Electronic Album und das beste Recording Package.

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Charli XCX sprach in ihrer Titelgeschichte für die Sommer-Doppelausgabe des ROLLING STONE über „Music, Fashion, Film“ und betonte dabei, dass es sich bei dem Album entgegen weitverbreiteter Spekulationen nicht um ein klassisches Rockalbum handle.

„Natürlich weiß ich, dass viel darüber geredet wurde, dass ich ein Rockalbum mache – etwas, das ich nie gesagt habe“, so die 33-Jährige über die Gerüchte. „Aber ehrlich gesagt habe ich Genre nie als binäre Kategorie betrachtet. Das halte ich für ein ziemlich altmodisches Konzept. Ich weiß selbst nicht mal, in welches Genre es fällt. Es bin einfach ich, A. G. Cook und Finn Keane, die unser Ding machen.“

„Music, Fashion, Film“ – Tracklist