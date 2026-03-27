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Sechs Jahre nach seinem Tod kehrt Charlie Daniels auf die Bühne zurück. Ein Hologramm des Country-Sängers und Musikers soll am 4. Juli bei einer Feier zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit „auftreten“. Das Spektakel ist der Höhepunkt einer Independence-Day-Party auf Fort Campbell in Kentucky, wo Daniels‘ Abbild voraussichtlich Hits wie seinen Fiedel-Duell-Klassiker „The Devil Went Down to Georgia“ von 1979 und das patriotische „In America“ vor Besuchern und Angehörigen der 101st Airborne Division zum Besten geben wird.

Das Tribute-Konzert unter dem Titel „The Legend of Charlie Daniels“ zeigt Daniels‘ Bild auf dem Paradeplatz der US-Armee-Anlage, begleitet von einer Live-Band im Hintergrund. Ebenfalls auf dem Programm stehen die leibhaftigen Country-Sänger Aaron Tippin und Eric Lee Beddingfield sowie die Band der 101st Airborne Division.

Fort Campbell, das an der Grenze zwischen Kentucky und Tennessee liegt, ist einer der offiziellen Veranstaltungsorte der America-250-Feierlichkeiten. Laut einer Pressemitteilung wird die Basis Teil der „größten synchronisierten Feier des 4. Juli in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ sein.

Welle digitaler Wiedergeburten

Das Daniels-Hologramm ist nur das jüngste Beispiel einer ganzen Welle verstorbener Musikstars, die per Technologie ins Leben zurückgeholt werden – eine Entwicklung, die 2012 begann, als Tupac Shakurs Erscheinung beim Coachella-Festival das Publikum in Staunen versetzte. Seitdem gab es Hologramme von ABBA, Roy Orbison, Frank Zappa und anderen.

Daniels, der am 6. Juli 2020 im Alter von 83 Jahren nach einem hämorrhagischen Schlaganfall starb, war ein entschiedener Unterstützer des US-Militärs und gründete das Charlie Daniels Journey Home Project, das Veteranen unterstützt.

In dieser Woche ordnete das Pentagon Berichten zufolge den Einsatz von 2.000 Soldaten der 82nd Airborne Division der US-Armee im Krieg zwischen den USA und Israel gegen Iran an, wo sie möglicherweise in die Kampfhandlungen eingreifen könnten.