„Krank!“ Charlie Sheen weist Vorwurf der Vergewaltigung Corey Haims zurück

Schwere Anschuldigung gegen Charlie Sheen: Corey Feldman wirft dem Hollywoodstar vor, den damals 13-jährigen Corey Haim vergewaltigt zu haben

Corey Feldman erhebt erneut eine schwere Anschuldigung gegenüber Charlie Sheen. In der Doku „My Truth - The Rape Of two Coreys“ wirft Feldman dem Schauspielkollegen Charlie Sheen vor, 1985 den damals 13-jährigen Corey Haim vergewaltigt zu haben. Der sexuelle Missbrauch habe am Set des Films „Lukas“ stattgefunden. Haim verstarb 2010, Feldman ist heute 48 Jahre alt, Sheen war damals 19 Jahre alt und ist heute 54. Es ist das zweite Mal, dass Corey Feldman die Vorwürfe gegenüber Sheen erhebt. Der Dokumentarfilm über Missbrauchsfälle im Hollywood der 1980er-Jahre, in dem Sheens Name fiel, wurde im Netz nicht gezeigt, da der Livestream…