Corey Feldman nennt Namen des angeblichen Vergewaltigers von Corey Haim

Corey Feldman erhebt erneut eine schwere Anschuldigung gegenüber Charlie Sheen. In der Doku „My Truth – The Rape Of two Coreys“ wirft Feldman dem Schauspielkollegen Charlie Sheen vor, 1985 den damals 13-jährigen Corey Haim vergewaltigt zu haben. Der sexuelle Missbrauch habe am Set des Films „Lukas“ stattgefunden. Haim verstarb 2010, Feldman ist heute 48 Jahre alt, Sheen war damals 19 Jahre alt und ist heute 54. Es ist das zweite Mal, dass Corey Feldman die Vorwürfe gegenüber Sheen erhebt.

Der Dokumentarfilm über Missbrauchsfälle im Hollywood der 1980er-Jahre, in dem Sheens Name fiel, wurde im Netz nicht gezeigt, da der Livestream – das Werk sollte seine Premiere in einem Kino erfahren, jedoch zeitgleich im Internet laufen – zunächst ausfiel. Feldman witterte einen Hackerangriff, andere sprachen eher davon, dass der Ansturm auf den Film zu groß gewesen sei, die Server also überlastet waren.

Corey Feldman auf Twitter:

Ein Premierengast, die Journalistin Amy Kaufman, meldete auf Twitter Inhalte des Films: „Corey Feldman behauptet, dass Corey Haim ihm erzählt habe, er sei 1985 von Charlie Sheen am Set zum Film ‚Lucas‘ vergewaltigt worden. Sheen hat diese Behauptung bereits früher bestritten und leugnet sie im Film nicht erneut.“ Sheen soll sich an Haim zwischen zwei Wohnwagen vergangen haben, der 13-jährige sei „am hellichten Tag nach vorne gebeugt“ worden, als Gleitmittel hätte Sheen Öl benutzt.

Zu den Vorwürfen hat Sheen sich aktuell – noch – nicht geäußert – er wies dieselben Vorwürfe jedoch schon einmal zurück, im Jahr 2017.