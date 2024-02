Vergewaltigung von Corey Haim: Charlie Sheen entlastet

Vergewaltigung von Corey Haim: Charlie Sheen entlastetSeit einigen Jahren spricht „Stand By Me“-Star Corey Feldman offen über pädophilen Missbrauch von Kinderschauspielern in Hollywood. Obwohl er selbst nach eigenen Angaben glimpflich davon kam, kennt der 46-Jährige angeblich handfeste Details über einen Ring von Menschen, die sich ihre Opfer gegenseitig hin und her reichten.

Wer hat Corey Haim missbraucht?

Zuletzt deutete Feldman an, mit einer Dokumentation über die Namen auszupacken. Darunter sei auch eine Person, die noch heute in einer mächtigen Hollywood-Position die Strippen zieht. Zur Zeit sucht der Schauspieler aber noch finanzielle Mittel für den Film.

Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder Ex-Kollege Corey Haim, der gemeinsam mit Feldman unter dem Namen „The Coreys“ in einer TV-Show aufgetreten war und im Jahr 2010 – nach jahrelanger Drogensucht – an einer Herzerkrankung verstarb.

Am Wochenende machte das Gerücht die Runde, Charlie Sheen hätte Haim vergewaltigt, als dieser 13 Jahre alt war. Passiert sein soll der Vorfall 1986 am Set der Filmproduktion „Lucas“. Sheen bestritt die Vorwürfe auf Twitter vehement.

Täter anscheinend bekannt

Doch nun äußerte sich auch Judy Haim, die Mutter von Corey. Sie bestätigte in der TV-Sendung „Dr. OZ“, dass ihr Sohn einst schwer sexuell missbraucht wurde, machte aber auch klar, dass Charlie Sheen nicht der Täter sei.

In einem Videoder Sendung ist zu hören, dass Haim sogar einen Täter nennt, doch das Wort ist mit einem Piepston unkenntlich gemacht. Aus welchem Grund ist allerdings unbekannt.

Charlie Sheen hat den Vorwurf, er hätte einst Corey Haim vergewaltigt, zurückweisen lassen. Der Sprecher des 54-jährigen ließ ausrichten: „Diese kranken, verdrehten, niederträchtigen Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage, fanden niemals statt. Punkt.“ Dem vorangegangen war die Premiere einer Doku des Ex-Kinderstars Corey Feldman: In seiner Doku „My Truth – The Rape Of two Coreys“ wirft Feldman dem Schauspielkollegen Charlie Sheen vor, 1985 den damals 13-jährigen Corey Haim vergewaltigt zu haben. Der sexuelle Missbrauch habe am Set des Films „Lukas“ stattgefunden. Haim verstarb 2010, Feldman ist heute 48 Jahre alt, Sheen war damals 19 Jahre alt und ist heute 54. Es ist das zweite Mal, dass Corey Feldman die Vorwürfe gegenüber Sheen erhebt.

In der Doku wird geschildert, dass Sheen den jungen Haim „nach vorne gebeugt“ und „mit Öl als Gleitmittel“ penetriert hätte. Sheen hatte diese Vorwürfe erstmals 2017 für abstrus erklärt. Feldman wiederum teilte immer wieder mit, dass die Anschuldigungen Haims niemals flüchtigen Anekdoten-Charakter gehabt, sondern ihn bis zu seinem Tod belastet hätten, der Wahrheit entsprächen.

Der Sprecher Charlie Sheens teilte dem „People“-Magazin per Statement weiter mit: „Ich rate jedem, die Quelle dieser Anschuldigungen zu beachten und zu lesen, was Judy Haim zu der Sache zu sagen hatte.“ Judy Haim, die Mutter Coreys, gab 2017 zu Protokoll, dass nicht Sheen, sondern dessen Kollege Dominick Brascia der Vergewaltiger ihres Sohns gewesen sei. Brascia, heute 61, wies die Anschuldigungen damals genauso zurück wie Sheen.