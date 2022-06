Charts-Rekorde gebrochen: Cher gratuliert Kate Bush

Kate Bush ist mit 63 Jahren und 11 Monaten die älteste Frau an der Spitze der UK-Charts. Davor hielt Cher den Rekord. Als sie 1998 mit „Believe“ aus dem gleichnamigen Album ihre Nummer eins hatte, war sie 52 Jahre alt. Nun gratuliert Cher der Britin in einem Tweet.

Missgunst gäbe es da nicht – das machte Cher klar. „Bravo Kate“, schrieb sie auf Twitter. „ Erinnerst du dich daran, als Frauen ein kurzes Verfallsdatum hatten? Wir mussten uns durch den Testosteron-Vorhang kämpfen“. Das habe man gemeinsam gemacht, um den zukünftigen Künstlerinnen eine längere Karriere zu garantieren. Hier der Tweet.

Bravo Kate🙌🏼

Records Are Meant 2 Be Broken‼️Remember Back In The Day,When Women Had SHORT SELL BY DATES⁉️We Had 2 Fight Our Way Through The Testosterone Curtain,& We Did it So The Girls Who Came After Us Could Sing As Long As They Want To.

With Mega Respect

💋

Me

— Cher (@cher) June 18, 2022