Cher & Diana Ross: Dieser Rockstar stellte sich zwischen sie

Kürzlich fand eine brisante Geschichte ihren Weg in die Öffentlichkeit: So wurde die Freundschaft zwischen Diana Ross und Cher angeblich Ende der 1970er-Jahre auf eine harte Probe gestellt. Der Auslöser soll ausgerechnet ein bekannter Rockstar gewesen sein.

Der Beginn einer großen Freundschaft

Cher und Diana Ross gelten bis heute als zwei der bedeutendsten Pionierinnen der Popmusik. Sie ebneten den Weg für zahlreiche Musikerinnen nach ihnen. Beide wurden ungefähr zur gleichen Zeit in den 1960er-Jahren berühmt. Daher schien es unausweichlich, dass sich ihre Wege früher oder später kreuzen mussten. Tatsächlich lernten sich die Frauen 1975 kennen, als sie gemeinsam bei den ersten Rock Music Awards moderierten. Anschließend verbrachten die zwei auch abseits beruflicher Verpflichtungen immer mehr Zeit miteinander. Ross‘ Tochter Tracee Ellis Ross kann sich noch gut erinnern, wie sie damals gemeinsam mit Cher Tennis spielten. Auch sollen Cher und Ross viel Wert auf die Meinung der jeweils anderen gelegt haben – und das nicht nur in Bezug auf Ratschläge zu Album-Covern oder Mode. Doch dazu später mehr.

Die Pop-Göttinnen und der Rockstar

Ihr musikalischer Erfolg war sensationell – natürlich lagen beiden Sängerinnen zahlreiche (berühmte) Männer zu Füßen. So ging Cher nach ihrer Scheidung von Sonny Bono Beziehungen mit Tom Cruise und Gregg Allman ein. Diana Ross kann mit Richard Gere, Warren Beatty oder auch Eddie Kendricks auf einige prominente Flammen zurückblicken. Doch nur einem Mann wurde wohl die Ehre zuteil, dass sich die Pop-Diven gleichzeitig für ihn interessierten.

Jener Mann, der im Jahr 1979 am anderen Ende der Triangel stand, war einer, der ebenfalls fleißig an der Musikgeschichte mitgeschrieben hat. Und zwar handelte es sich um keinen Geringeren als Kiss-Bassist Gene Simmons. In den 1980er-Jahren führten er und Diana Ross eine Beziehung und galten in der Öffentlichkeit lange Zeit als glamouröses Traumpaar. Weniger elegant waren jedoch die Umstände, unter denen die beiden zusammengekommen waren.

Das Ende von allem?

Simmons berichtete nun, wie seine Beziehung zu Cher ihr Ende fand – und die zu Ross ihren Anfang nahm. In einem Interview mit dem Magazin „Notebook“ gab er zu, dass er Cher damals den Laufpass gab, weil er sich in ihre beste Freundin verguckt hatte. Zu diesem Zeitpunkt lebten er und Cher noch gemeinsam in Malibu und Weihnachten stand vor der Tür. Simmons sollte Cher gefragt haben, was diese sich wünsche. Die Musikerin verwies ihn wohl an Diana: „Ruf sie an, sie wird es dir genau sagen, weil sie meine beste Freundin ist.“

Simmons ging letztlich mit Ross einkaufen, wie er im Interview erzählte. Dabei passierte es: „Wir entwickelten sehr schnell Gefühle füreinander und gingen eine Beziehung ein. […] Ich schätze, danach haben Cher und Diana nie mehr miteinander gesprochen.“

Schluss mit den Nettigkeiten – oder doch eher Selbstüberschätzung?

Es mag sein, dass der Rocker seine Rolle in dieser Angelegenheit jedoch ein bisschen überschätzt. Wie es tatsächlich weiterging mit der Freundschaft zwischen Ross und Cher ist zwar nicht eindeutig bekannt, doch genauso wenig wurde jemals ein Ende der Freundschaft verkündet. Im Gegenteil: Laut der „Cher-Bibel“ unterstützte Cher ihre Freundin weiterhin in wichtigen Entscheidungen. So suchte Ross 1980 ihren Rat, als sie ihr „Diana“-Album veröffentlichte. Cher half ihr bei der Gestaltung des Covers und wählte sogar das Foto aus: „So gut hast du noch nie ausgesehen“, soll sie über ein bestimmtes Bild gesagt haben, woraufhin Ross dieses Schwarzweiß-Foto zum Albumcover wählte.

Noch vor drei Jahren drückte Cher zudem in einem Tweet ihre Bewunderung für Ross aus. Sie habe gerade Dianas Auftritt gesehen, schreibt Cher. „Sie ist noch immer atemberaubend schön und elektrisierend auf der Bühne“, schwärmt sie. „Eine wahre Legende!“ Das klingt kaum nach einer Fehde. Vielmehr nach großem Respekt für eine langjährige Freundin.