Chas Newby ist tot: Der frühe Beatles-Bassist wurde 81 Jahre alt

Chas Newby ist tot. Der frühe Beatles-Bassist ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies wurde am Dienstag (23. Mai) zunächst über den Cavern Club Liverpool, in dem die Beatles berühmt wurden, bekannt gegeben, gefolgt von Roag Best, dem Bruder des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers Pete Best. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Tribute an Chas Newby auf Social Media

Der erste linkshändige Bassist der Beatles, der auch mit John Lennon in dessen erster Band, The Quarrymen, spielte, wurde am Dienstagmorgen in den sozialen Medien geehrt.

Der „Cavern Club“ schreibt auf Facebook: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Chas Newby erfahren. Chas sprang für die Beatles bei einigen Terminen ein, als Stuart Sutcliffe in Hamburg weilte, und später spielte er bei The Quarrymen. Interessanterweise war er auch der erste linkshändige Bassgitarrist der Beatles. RIP Chas Newby. Gedanken und gute Wünsche von allen im Cavern Club.“

Roag Best verkündet: „Pete und ich und die ganze Familie Best sind erschüttert über die traurige Nachricht, dass einer der engsten Freunde der Familie, Chas Newby, letzte Nacht verstorben ist. Viele von euch werden ihn als Bassisten bei den Beatles und den Quarrymen kennen, aber für uns war er der entspannte Chas mit dem großen Lächeln. Wir werden ihn wirklich vermissen. Für immer in unseren Gedanken. Gott segne dich Chas.“

Chas Newby: Ehrungen

Newby hat weitere Ehrungen erhalten, darunter von Beatles-Historiker Mark Lewisohn, der dies auf Twitter in Worte fasst: „RIP Chas Newby, Ersatz-Beatle und fairer Kerl. Er vertrat Stuart bei einigen Terminen, als die Beatles Ende 1960 das erste Mal aus Hamburg zurückkehrten, einschließlich des bedeutenden Litherland-Termins. In letzter Zeit war er auch einer der Quarry Men. Ein charmanter Mann, es ist immer ein Vergnügen, ihn zu treffen.“