Beatles-Festival in Hamburg: „Come Together Experience“ – Line-Up, Tickets, Termine

Am 30. Juni und 1. Juli findet in Hamburg das Beatles-inspirierte Festival „Come Together Experience“ statt. In Clubs auf und an der Reeperbahn wie dem Kaiserkeller, Indra und Moondoo werden Acts mit Beatles-Bezug auftreten. Daneben wird es weitere Konzerte in der Laeiszhalle, der Großen Freiheit 36, dem Gruenspan und im Molotow geben, „um die Beatles in all ihrem Facettenreichtum zu feiern“, wie die Veranstalter:innen in einer Mitteilung schreiben.

Bekanntermaßen starteten die Fab Four ihre Weltkarriere in der Hansestadt. In Venues wie dem Indra bespielte die Gruppe Anfang der 60er-Jahre das Hamburger Publikum; damals standen sie u.a. noch zu fünft mit dem Bassisten Stuart Sutcliffe und dem Schlagzeuger Pete Best auf der Bühne des Indra-Clubs an der Großen Freiheit. „It was Hamburg that did it. That’s where we really developed“, sagte John Lennon damals.

Programmpunkte auf dem Festival

Einen Fokus möchte das Festival auf kuratierte „Come Together Milestones“ legen. Damit sind spezielle Auftragsarbeiten gemeint, bei denen aktuelle Newcomer:innen auf internationale, etablierte Namen treffen, um aus dem Fundus der Beatles zu schöpfen.

Earl Slick mit Mark Hudson, Jesse Smith und Kasim Sulton

Zu diesen „Meilensteinen“ zählt Earl Slick. John Lennons späterer Gitarrist wird mit einer Allstar-Band und diversen Sänger:innen einen John-Lennon-Tribute-Abend in der Laeiszhalle spielen. Für seinen Abend hat er eine Band zusammengestellt, mit der er Songs aus allen Phasen von John Lennons Schaffen performen möchte. Darunter Mark Hudson: Der Songwriter und Produzent hat mit Künstler:innen wie Ozzy Osbourne, Cher und Celine Dion gearbeitet und produzierte acht Alben mit Ringo Starr.

Auch vertreten ist der Session-Musiker Kasim Sulton (Bass, Vocals), der seit über 45 Jahren Todd Rundgrens bevorzugter Bassist ist, sowie Jesse Smith (Vocals, Gitarre, Keyboards), ein in London lebender Rocksänger, Musiker und Songwriter, auch Frontmann der Romances, The Classic Rock Show und Boot Led Zeppelin. Am Schlagzeug wiederum wird man Earl Slicks eigenen Sohn Lee John erleben können.

Blac Rabbit, Bambi Kino, Bootleg Beatles

Zwei weitere „Milestones“ sind die New Yorker Psychedelic Band Blac Rabbit und die Indie-Supergroup Bambi Kino, ebenfalls aus New York. Als weiteren Programmpunkt im Line-Up findet man das Jazz-Trio Julia Hülsmann – Nils Wogram – Christoper. Die drei Musiker:innen übersetzen Beatles-Songs in Musik aus Grand Piano, Vibraphon und Posaune.

Des Weiteren sind Beatles-Tribute-Bands wie The Bootleg Beatles aus Großbritannien sowie Pepperland (SWE), Hamburg Beat (UK), Just Beatles (SCO), die deutschen Mersey-Beat-Champs Blackbyrds und St. Pauli Beatles vertreten.

Tickets

Drei verschiedene Ticket-Kategorien sind für das Festival im Angebot:

Zum einen das „Come Together“-Festivalticket für 149 Euro, mit dem man sämtliche Events inklusive der Shows in der Hamburger Laeiszhalle besuchen kann – darunter etwa die Review rund um den 50. Geburtstag des „Blauen Albums“ sowie das Konzert von Earl Slick mit seinen Gästen. Mit dem „All You Can Beat“-Ticket erwirbt man für 99 Euro Zugang zu sämtlichen Shows, Performances, Talks und Panels mit Ausnahme jener, die in der Laeiszhalle stattfinden. Darüber hinaus können sich junge Fans unter 25 Jahren über das „So Much Younger Than Today“-Ticket freuen: Es bietet die gleichen Leistungen wie das „All You Can Beat“-Ticket, ist aber um 25 Prozent reduziert und wird damit für 74 Euro angeboten.

