Kraftklub: Es soll noch mehr Montagskonzerte in Chemnitz geben

Felix von @kraftklub hat heute gesagt: „Wir sind Chemnitzer! Wir waren auch schon vor zwei und drei Wochen Chemnitzer und werden auch immer noch hier in Chemnitz sein, wenn keine Kameras mehr da sind. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass man hier ein Konzert macht und damit alle Probleme gelöst sind, aber manchmal ist es wichtig und notwendig, dass man sich nicht so allein fühlt und Leute nicht allein gelassen werden.“ #wirsindmehr . . . #chemnitz #kraftklub #mitk #musik #music #live #livestream #radio #fritz #radiofritz #bühne #stage #70000 #ihrwartderwahnsinn #danke #gemeinsam #zusammen #noracism

