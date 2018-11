Nicki Minaj habe sich für „Sorry“ unerlaubter Weise am Song „Baby Can I Hold You“ von Tracy Chapman bedient, heißt es in der Anklage.

Sängerin Tracy Chapman hat bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Rapperin Nicki Minaj eingereicht. Der Vorwurf der Anklage: Urheberrechtsverletzung. Seit Juni 2018 sollen Minaj und ihre Mitarbeiter wiederholt bei Chapman angefragt haben, Musik und Texte von ihr verwenden zu dürfen, was Chapman jedoch ablehnte. Chapman geht davon aus, dass Minaj, den Song „Sorry“ jedoch einfach schon fertiggestellt hatte, in dem die Zeilen „Sorry / Is all that you can't say / Years gone by and still / Words don't come easily“ und die dazugehörige Gesangsmelodie eins zu eins aus dem Lied „Baby Can I Hold You“, das Chapman…