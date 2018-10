Chris Cornell ist nun endgültig Teil des Stadtbilds seiner Heimat Seattle geworden. Am Wochenende weihten Freunde und Familie des verstorbenen Soundgarden-Sängers eine Statue des Musikers in einer Zeremonie ein.

Die Skulptur steht vor dem Museum of Pop Culture und wurde von Cornells drei Kindern enthüllt.

The kids of #ChrisCornell unveil his statue that will now forever stand in his memory in #Seattle. #KOMONews #MoPOP pic.twitter.com/aV1ha2Dc4Y

— Kara Kostanich (@KaraKostanich) October 8, 2018