Soundgarden wollen nach Chris Cornells Tod weitermachen

Eine Statue des verstorbenen Sängers wurde direkt vor dem Museum of Pop Culture verewigt. Die Skulptur wurde von Cornells Witwe in Auftrag gegeben.

Chris Cornell ist nun endgültig Teil des Stadtbilds seiner Heimat Seattle geworden. Am Wochenende weihten Freunde und Familie des verstorbenen Soundgarden-Sängers eine Statue des Musikers in einer Zeremonie ein. Die Skulptur steht vor dem Museum of Pop Culture und wurde von Cornells drei Kindern enthüllt. https://twitter.com/KaraKostanich/status/1049103218800656384 Cornells Witwe Vicky beauftragt den Künstler Nick Marra, die Bronzeskulptur anzufertigen. Die lebensgroße Statue bildet den Grunge-Musiker mit einer Gibson-Gitarre, langhaarig, in den für den Sänger typischen Stiefeln, kurz vor dem Saiten-Anschlag ab. Die zweifache Mutter Vicky kommentierte dazu: „Er war die Stimme einer Generation und ein Künstler, der uns weiterhin immer näher zusammen…