Es war das größte wortwörtliche Film-Drama der letzten Jahre: Um die Produktion und Dreharbeiten von Olivia Wildes Thriller „Don’t Worry Darling“, der im vergangenen September in die Kinos kam, rankten sich zahlreichen Mythen. So hielt sich hartnäckig das Gerücht, Hauptdarstellerin Florence Pugh läge im Streit mit Regisseurin Olivia Wilde, Shia LaBeouf sei von Wilde gefeuert werden (was er später dementierte) – und dann tauchte auch noch ein Video auf, indem es so aussieht, als spucke Hauptdarsteller Harry Styles auf seinen Co-Star Chris Pine.

Damals twitterte ein Fan ein kurzes Video von dem Zwischenfall, der sich bei der Premiere des Films ereignete, und der Clip ging schnell viral. „Es sieht aus, als würde #HarryStyles auf Chris Pine spucken ,ich werde nicht schlafen bis ich die Wahrheit weiß“, kommentierte er dazu. Tatsächlich sieht es bei flüchtiger Betrachtung aus, als würde Styles auf Pines Sitz spucken, da Pine plötzlich sehr irritiert dreinblickt und auf seinen Schoß schaut. Nun hat sich Chris Pine zu dem angeblichen Vorfall geäußert.

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he’s been doing all day) and realised it’s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ

— priscilla (@cinemazietgeist) September 6, 2022