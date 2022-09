Filmpremiere in Venedig: Nein, Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt

Die Premiere von „Don‘t Worry Darling“ bot eigentlich auch so genug Redestoff, die einen waren neugierig auf den neuen Film von Regisseurin Olivia Wilde („Booksmart“), die anderen wollten bloß das Schauspiel-Debüt von Superstar Harry Styles sehen. Aber gerade zu ihm hatten einige Fans auf Twitter ganz andere Fragen.

Ein Fan twitterte ein kurzes Video, in dem Styles sich im Zuschauerraum neben Chris Pine setzt. „Es sieht aus, als würde #HarryStyles auf Chris Pine spucken ich werde nicht schlafen bis ich die Wahrheit weiß“, kommentierte er, was prompt viral ging.

Tatsächlich sieht es bei flüchtiger Betrachtung aus, als würde Styles auf Pines Sitz spucken, jedenfalls macht Pine plötzlich ein sehr verwundertes Gesicht und schaut auf seinen Schoß. Andere Fans, die das Video genauer betrachteten, konnten aber für Beruhigung sorgen.

„Die Leute sind verrückt/lieben Drama“, schrieb die irische Drag Queen Panti Bliss und stellte klar: „Niemand spuckt auf irgendjemand. Chris Pine hält einen (Stift), den er auf seinen Sitz legt, um zu klatschen, und dann merkt er, dass seine Sonnenbrille, die er gerade gesucht hat, auch die ganze Zeit auf dem Sitz war.“

People are mental/love drama. Nobody spits on anyone. Chris Pine is holding a pen (?) which he puts down on his seat to clap, then realises that the glasses he’s just been looking for have been there on the seat the whole time too. “Silly me!”

(then puts them on in longer clip) https://t.co/vTEj6o1kJm

— Dr Panti Bliss-Cabrera (@PantiBliss) September 6, 2022