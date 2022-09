Harry Styles sagt, er sei „schnell nach Venedig geflogen, um Chris Pine anzuspucken“

In den sozialen Medien geht aktuell ein Video viral, auf dem zu sehen sein soll, wie Harry Styles seinem Kollegen Chris Pine in die Hände spuckt, bevor er sich neben ihn setzt. Nun reagierte der Sänger auf das Gerücht und scherzte: „Ich bin nur schnell nach Venedig geflogen, um Chris Pine anzuspucken“.

Bei den 79. internationalen Filmfestspielen von Venedig feierten die beiden die Filmpremiere des kommenden Thrillers „Don’t Worry Darling“, der unter der Regie von Styles‘ Partnerin Olivia Wilde gedreht wurde. Nach der Nebenrolle in „Dunkirk“ (2017) ist dies seine erste Performance als Hauptdarsteller, nun an der Seite von Florence Pugh, die in dem Stück seine Ehefrau Alice verkörpert. Auch Chris Pine spielt in dem Film mit – er schlüpft in die Rolle von Frank, Jacks (Harry Styles) CEO.

„Es gibt nichts als Respekt zwischen den Männern“

Nachdem das Spuckvideo nun das Feuer in der Gerüchteküche anfachte, klärte ein Vertreter Pines den Vorfall auf: „Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt … es gibt nichts als Respekt zwischen diesen beiden Männern und jede Andeutung des Gegenteils ist ein kläglicher Versuch, ein Drama zu erzeugen, das einfach nicht existiert“, sagte er. Auch Styles äußerte sich am 7. September zu dem Vorwurf. Er scherzte: „Ich bin nur schnell nach Venedig geflogen, um Chris Pine anzuspucken. Keine Angst, wir sind wieder da“.

Erst kürzlich kürte Spotify Styles‘ Hit „As It Was“ aus seiner aktuellen Platte „Harry’s House“ (hier die Album-Kritik) gemeinsam mit Kate Bushs „Running Up That Hill“ zu den meistgestreamten Songs im Sommer 2022. „Don’t Worry Darling“ wird am 22. September in den Kinos ausgestrahlt.

Seht hier den Trailer: