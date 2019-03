Christina Aguilera live in Deutschland 2019: Tickets, Termin, Vorverkauf

Foto: Getty Images for Harper's Bazaar, Mike Coppola. All rights reserved.

Christina Aguilera wird am 11. Juli 2019 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena spielen. Eine Rückkehr nach Deutschland, für die sich die Sängerin mehr als eine Dekade Zeit nahm.

Jetzt kehrt sie mit ihrem aktuellen Album „Liberation“ immerhin für ein Konzert in Deutschland auf die große Bühne zurück. Aguilera ist mit 75 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Schon mit 5 Jahren war sie als „das kleine Mädchen mit der großen Stimme“ bekannt. Mit acht Jahren nimmt sie an ihrem ersten Gesangswettbewerb teil, 1993 wird sie Teil des „Mickey Mouse Club“, wo sie zusammen mit Justin Timberlake, Britney Spears und Ryan Gosling zu sehen ist.

1998 beginnt dann ihre Erfolgsgeschichte mit dem Song „Reflection“ (aus dem Soundtrack des Disney Films „Mulan“). Ein Jahr später erscheint ihr Debütalbum mit inzwischen zu Klassikern gewordenen Hits wie „Genie in a Bottle“ und „What a Girl Wants”. Es folgt die Abkehr vom Teenie-Pop hin zu ihren musikalischen Wurzeln des Soul und R’n’B – inklusive Künstlername XTina.

Nach drei weiteren Studioalben, „Bionic“, „Burlesque“ (beide 2010) und „Lotus“ (2012) erschien 2018 ihr aktuelles Werk „Liberation“. Nach Konzerten in Las Vegas kehrt Christina Aguilera nun auf Welttournee zurück.

Christina Aguilera auf „The X Tour“ 2019: Termin

Do. 11.07.19 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Christina Aguilera auf „The X Tour“ 2019: Tickets und Vorverkauf

Nach so vielen Jahren ohne Auftritt in Deutschland werden die Tickets sehr begehrt sein. Fans müssen also schnell sein. Es gibt zunächst für Kunden der Telekom exklusive Karten, Vorverkaufsstart ist dann am Freitag (08. März, ab 10 Uhr)

Tickets gibt es bei Ticketmaster (Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000, Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr) und Eventim (Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00)