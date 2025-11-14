Christopher Nolan legt Messlatte für Kino-Erfahrungen erneut höher

In einem neuen Interview mit „Empire“ verriet Christopher Nolan, dass für seine kommende Verfilmung von Homers griechischem Epos „The Odyssey“ über 610 Kilometer Film verwendet wurden und ein Großteil davon auf offener See gedreht wurde, um die Unvorhersehbarkeit von Mutter Natur einzufangen.

„Es ist ziemlich ursprünglich!“, sagte Nolan der Zeitschrift. „Ich war die letzten vier Monate damit beschäftigt. Wir haben die Darsteller, die die Besatzung von Odysseus‘ Schiff spielen, auf echte Wellen und an echte Orte gebracht. Und ja, es ist gewaltig und furchterregend und wunderbar und gütig, je nachdem, wie sich die Bedingungen ändern. Wir wollten wirklich einfangen, wie schwer diese Reisen für die Menschen gewesen sein müssen. Und den Sprung ins Ungewisse, der in einer unbekannten, unerforschten Welt gewagt wurde.“

Der teuerste Film von Christopher Nolan

Der Film hat ein gemeldetes Budget von 250 Millionen Dollar und ist damit der teuerste Film in Nolans Karriere. Matt Damon wird Odysseus spielen, während Tom Holland seinen Sohn Telemachos verkörpern wird.

Zur Starbesetzung gehören außerdem Zendaya, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal und Mia Goth.

Das Projekt folgt auf Nolans Oscar-prämierten Film „Oppenheimer“ aus dem Jahr 2023, der die Trophäen für den besten Film und den besten Regisseur sowie für den besten Schauspieler (Cillian Murphy) und den besten Nebendarsteller (Robert Downey Jr.) gewann.

„Indem man bei der Produktion des Films die Physikalität der realen Welt einbezieht, erzählt man die Geschichte auf interessante Weise“, fügte Nolan hinzu, als er über den Umfang von „The Odyssey“ sprach. „Denn man wird täglich mit der Welt konfrontiert, die einen zurückdrängt.“

Das neue Nolan-Epos wird am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen.