Clannad veröffentlicht „Rarities“ als Digital Audio Album

Zum 50-jährigen Bestehen brachte die irische Band Clannad am 13. März 2020 ihre Karriere-umspannende Anthologie „In A Lifetime“ heraus. Die Kollektion war in verschiedenen Formaten – vom 2-CD-Set bis zur opulenten Deluxe-Box – erhältlich. Als D2C-Box beinhaltete diese unter anderem auch das Album „Rarities“.

Tatsächlich rief „Rarities“ bei Fans eine derartige Begeisterung hervor, dass seither vermehrt der Wunsch nach einer Einzelveröffentlichung des Albums geäußert wurde. Dieser soll nun in Erfüllung gehen. Denn am 16. September erscheint „Rarities“ erstmals als digitales Audio-Album. Um die Wartezeit für Fans bis dahin etwas erträglicher zu machen, erscheint bereits am Donnerstag, 22.04., bei Spotify und iTunes vorab der Song „Gaothbearra” (Live from The Royal Albert Hall) als Multitrack-Single mit den weiteren Liedern: „The Hunter”, „Now Is Here” und „Dhéanainn Súgradh”. In Folge soll im drei Wochen-Rhythmus jeweils ein weiterer Song digital veröffentlicht werden, ehe am 16. September das komplette Album mit 16 Titeln auf allen digitalen Kanälen als Stream und Download verfügbar ist.

Trackliste: „Rarities“

1. World of Difference (2003 – Remaster)

2. An Gleann (Cantoma Mix)

3. Crói Cróga (Cantoma Mix)

4. Rí Na Cruinne (Lazyboy Mix)

5. I Will Find You (Afterlife Mix)

6. Vellum (Radio Edit)

7. Skellig (Edit)

8. White Fool (7″ Version)

9. Something to Believe In (7″ Version)

10. Forces of Nature (From Warriors of Virtue)

11. Do Na Dlo Sv (From Last of the Mohicans)

12. Gaothbearra (Live from The Royal Albert Hall)

13. The Hunter (2003 – Remaster)

14. Now is here (2003 – Remaster)

15. Dhéanainn Súgradh

16. Christmas Angels