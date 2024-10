Charts: Coldplay kicken Linkin Park von der Spitze, The Cure nähern sich aber

Großer Erfolg für Coldplay: Mit ihrem Album „Moon Music“, das am vergangenen Freitag (04. Oktober 2024) erschien, setzte sich die Band um Sänger Chris Martin sogleich auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts fest. Linkin Park sind damit von der Spitze vertrieben.

Das muss kein Drama sein für Mike Shinoda, Emily Armstrong und Band. Das neue Linkin-Park-Album „From Zero“ erscheint erst am 15. November, war allein aufgrund der Vorbestellungen schon so stark.

„From Zero“ steht nun nicht mal mehr auf der Zwei, sondern wurde bis zur Drei durchgereicht. Neue Nummer zwei sind Die Fantastischen Vier mit ihrer neuen Platte „Longplayer“.

Cure stehen auf der Unglückszahl

Mit „Songs of a Lost World“ stehen The Cure aktuell auf der Unglückszahl 13 der hiesigen iTunes-Charts. Das 14. Studioalbum von Robert Smith und Kollegen, das erste seit 2008, erscheint am 01. November. Die Single „Alone“ ist schon vorbestellbar.

„Moon Music“ zählt nicht gerade zu den Meisterwerken von Coldplay, wie ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß in ihrer Rezension zum neuen Album schreibt:

„Singen kann Chris Martin ja immer noch, das ist einen Extrastern wert, doch spätestens beim zweiten Song, der Single „Feelslikeimfallinginlove“ fragt man sich, wer sich so was zu texten traut, ohne rot zu werden: „You’re throwing me a lifeline/ And this is for a lifetime.“

„Baby, baby, la-la-la-la-la-la-la. Aus der Melodie (an der Hitmacher Max Martin mitgeschrieben hat, wie auch beim ordentlichen „IAAM“) hätte Bono sicher was machen können, aber von U2 wollen sich Coldplay ja offensichtlich nichts mehr abgucken. Sie setzen auf sofort zündende Effekte, Banalität – und „Modernes“: Bei „We Pray“ sind unter anderem Little Simz und Burna Boy dabei, an sich ja toll, hier so deplatziert wie Cocktailkirschen auf einem Curry.“

Und abschließend:

„Moon Music“ endet mit einem weiteren La-la-la-la-la-la-la, anscheinend Martins derzeitiger Lieblingstext. Vielleicht gut so.

Nach dem zwölften Album soll Schluss sein mit Coldplay, ließ uns Chris Martin kürzlich wissen.

„Moon Music“ ist das zehnte, zwei Chancen für einen grandiosen Schlussakt haben sie also noch. Nur die Hoffnung leuchtet nachts noch heller als der Mond.“