Coldplay legen mit „Full Moon Edition“ von „Moon Music“ nach

Coldplay haben am Sonntag (06. Oktober) eine „Full Moon Edition“ ihres neuen Albums „Moon Music“ herausgebracht. Die zehn neuen Lieder wurden unter dem Titel „Blue Moon“ der Platte digital angefügt. Die neue Fassung der LP ist als digitaler Download und bei allen Streamingdiensten verfügbar.

Die „Full Moon Edition“ von „Moon Music“ enthält (prächtige) Live-Fassungen von „feelslikeimfallinginlove“ – hier benannt „feelslikeimfallinginlive“ – und „All My Love“. Dazu gibt es Varianten von „Moon Music“ (als hübsches Instrumental), „We Pray“ und „Jupiter“ sowie gleich mehrere neue Songs.

Darunter sind unter anderem das orchestrale „The Karate Kid“ und die fröhliche Space-Hymne „Man In The Moon“. Beide Tracks müssen sich vor dem Original-Album nicht verstecken, auch wenn sie dem etwas wankelmütigen Stil von „Moon Music“ nichts Neues hinzufügen können. Ein Highlight ist der Emoji-Song „A Wave“ mit Jon Hopkins als Gaststar, auch wenn hier nicht viel passiert. Man ist dennoch fast geneigt, der Zusatzplatte den Vorzug vor dem Original zu geben…

Coldplay und die Bonus-Alben

In jedem Fall ist das Bonus-Album ein Geschenk für Fans. Anhängerinnen von Taylor Swift sind überraschende Ergänzungen ihrer Platten ja inzwischen gewohnt. Aber für Coldplay ist das Neuland. Die Band brachte in der Vergangenheit allerdings öfter EPs nach neuen Platten heraus. Als besonders stark erwies sich hier „Prospekt’s March“, das nach „Viva La Vida And Death And All His Friends“ auf den Markt kam.

Coldplay werden die neuen Songs von „Moon Music“ im kommenden Jahr auf Tour präsentieren. Dabei spielen sie auch insgesamt zehn (!) Konzerte hintereinander im Londoner Wembley. Die Zukunft der Briten, das bestätigte Sänger Chris Martin unlängst erneut, ist hingegen bereits besiegelt.