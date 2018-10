Nach ihrer intensiven Welttour haben Coldplay nichts mehr von sich hören lassen. Frontmann Chris Martin bezeichnete das jüngste Album „A Head Full Of Dreams“ als „siebten Harry-Harry-Potter-Band“ der Bandkarriere. Ein Jahr später folgte die EP „Kaleidoscope“.

Nun bewerben die Briten offenbar ihre Erfolgsgeschichte im Detail: Der nach dem neusten Longplayer betitelte Dokumentarfilm „A Head Full Of Dreams" wird am 14. November für einen Abend in über 2000 Kinos auf der ganzen Welt gezeigt. Wenig später erscheint der Streifen exklusiv bei Amazon Prime. Regie führte Mat Whitecross, der bereits eine Musikdokumentation über Oasis erschuf und die Coldplay-Mitglieder noch vor der Bandformation kannte.

Die Gruppe hat bereits drei Konzertfilme veröffentlicht, die Shows von „A Rush of Blood to the Head“, „Mylo Xyloto“ sowie „Ghost Stories“ mitverfolgen. „A Head Full Of Dreams“ soll hingegen eine der ersten Dokumentationen sein, die das Werk der Band komplett, von den Anfängen an umfasst und entsprechend nah mit den Künstlern zusammenarbeitet. Die Trailer-Sequenz von Chris Martin mit Zahnspange ist wohl ein guter Beweis dafür.

Tickets für das One-Night-Event sind ab dem 19. Oktober über coldplay.film käuflich. Kurz danach wird der Film exklusiv bei Amazon Prime Video zu streamen sein.