Coldplay und „Moon Music“: Jetzt kommt Teil 2 von „Music of the Spheres“

Coldplay haben ihr neues Album „Moon Music“ angekündigt. Die Band ist dabei, die Aufnahmen dafür abzuschließen. Die Platte werde der zweite Teil der im Jahr 2021 veröffentlichten Platte „Music of the Spheres“, kündigte die Band an.

Einen Erscheinungstermin für „Moon Music“ gibt es bisher noch nicht. Sänger Chris Martin sagte in einem Interview, es werde noch etwas dauern, bis „Moon Music“ veröffentlicht wird. Er deutete jedoch an, dass die Band erste Songs möglicherweise auf ihrer Welt-Tournee spielen könnte. Diese führt sie auch nach Europa und Großbritannien. Termine für Deutschland wurden bisher nicht bekannt gegeben. Unsere Eindrücke vom Konzert im Berliner Olympiastadion im Juli 2022 gibt es hier.

Coldplay veröffentlichten ihr erstes Debütalbum „Parachutes“ im Jahr 2000. „Moon Music“ ist ihre zehntes Studioalbum. Im letzten Jahr gab die Gruppe bekannt, sie werde nur noch bis zum Jahr 2025 Platten veröffentlichen. Sie wolle jedoch „keine Zeit verschwenden, und in diesem Zeitfenster neues Material aufzunehmen“. Im Juli brauchte die Formation ihre jüngste Single „Biutyful“ heraus.