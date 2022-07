Coldplay in Berlin: Fotos, Videos, Setlist

Gute-Laune Musik, bunte Farben und brave Texte: Coldplay werden gerne verspottet, aber an ihrem Erfolg zweifelt niemand. Mit mehr als 100 Millionen verkaufter Alben, unzähligen Hits und vollen Konzerthallen, inzwischen Stadien, ist die Band um Frontmann Chris Martin eine der wichtigsten Musikgruppen der Nullerjahre.

Am 10. Juli machten sie für ihre „Music of the Spheres World Tour“ im Berliner Olympiastadion Halt. Coldplay treten noch einmal am 12. Juli und am 13. Juli dort auf.

Coldplay spielten vor 71.000 Fans – das Stadion war ausverkauft.

Neben Konfettis und LED-Armbändern, gab es auch bunte, animierte Kurzvideos auf einem Display im Bühnenhintergrund.

Videos

Der erste Dance-Track der Band – „A Sky Full Of Stars“ aus dem 2014er-Album „Ghost Stories“. Produziert übrigens von Avicii.

„Fix You“:

Mit „Yellow“ wurden sie international bekannt. Der Song war Teil ihres 2000er-Debütalbums „Parachutes“:

Für den Song „Something Just Like This“ holten Coldplay einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne. Dazu lobte Chris Martin die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen:

Setlist: