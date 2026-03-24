Unterbricht Collien Fernandes „Traumschiff“-Dreh für Hamburg-Demo?

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Collien Fernandes erfährt viel Zuspruch für ihren Mut und ihre Offenheit, mit dem, was sie „virtuelle Vergewaltigung“ nennt, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Laut „Spiegel“ hat sie Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen eingereicht. Im Raum stehen Vorwürfe, die weit über private Konflikte hinausgehen und strafrechtliche Dimensionen erreichen könnten.

Die Moderatorin beschreibt die Vorgänge als massiven Eingriff in ihre Persönlichkeit und spricht von „virtueller Vergewaltigung“. Laut Bericht untermauert sie ihre Darstellung mit umfangreichen Belegen, darunter eidesstattliche Versicherungen sowie digitale Spuren.

Demo in Hamburg und mögliche Teilnahme

Am Sonntag fand vor dem Brandenburger Tor eine Demo gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen statt. Auch in Hamburg wird demonstriert – am Donnerstag, 26. März, um 17.30 Uhr am Rathausmarkt. Wie verschiedene Medien der Hansestadt melden, erwäge Collien Fernandes eine Teilnahme an der Kundgebung.

Das könnte erklären, weshalb Fernandes am heutigen Dienstag (24. März) die Dreharbeiten zum „Traumschiff“ unterbrochen hat. In der Serie spielt sie die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado und ist für die ZDF-Reihe derzeit in Vietnam unterwegs.

Rückkehr nach Deutschland und Treffen mit Politikerinnen

Gegenüber „t-online“ gab Fernandes nun ein Update: „Es geht in ein paar Tagen in Hongkong wieder auf das Schiff. Ich werde aber nicht mit dem Filmteam einsteigen, da ich kurz nach Deutschland zurückkehre.“

Schon am Mittwoch wird sie in Deutschland erwartet. Dort will sie Politikerinnen begegnen und Dinge in Bewegung bringen: „Ich fliege zurück, um Politikerinnen zu treffen und mit ihnen über den mangelnden gesetzlichen Schutz hinsichtlich digitaler Gewalt zu sprechen.“ Mit welchen Politikerinnen Collien Fernandes diskutieren wird, ist noch unklar. Eine Teilnahme als Sprecherin der Demo in Hamburg ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich.