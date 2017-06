Corey Taylor: „Chad Kroeger ist für den Rock das, was ‚KFC’ für Hühnchen ist“

Weiterlesen Wegen Verbrechen gegen die Musik: Australische Polizei warnt vor Nickelback Im Rahmen ihrer "No Fixed Address Tour" kommen Nickelback auch nach Australien. Eine Polizeibehörde in Queensland hat allerdings ganz offiziell vor der Band gewarnt. Gegenseitige Beleidigungen sind zwischen Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) und Chad Kroeger (Nickelback) inzwischen an der Tagesordnung. Erst kürzlich hatte Kroeger Stone Sour als „Nickelback light“ und Slipknot als eine „Attraktion“ bezeichnet. Nun sagte Taylor in einem Interview mit „KISW 99.9“: „Chad Kroeger ist für den Rock, das was ‚KFC’ für Hühnchen ist“.

Hier sehen Sie das ganze Interview mit Corey Taylor: