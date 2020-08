Corona: Bund will Großveranstaltungen bis Jahresende verbieten

KISS holen die Termine, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte „End Of The Road“-Europatour im Sommer 2021 nach.

Wie alle anderen Bands und Musiker auch mussten Kiss akzeptieren, dass es im Zeichen der Corona-Krise keine Chance auf die Weiterführung einer Konzertreise gibt. Die „End Of The Road“-Tour musste pausieren. Zunächst wurde der für diesen Sommer geplante Europa-Teil der Tournee abgesagt, doch nun sind die vier Gigs auf kommendes Jahr verlegt worden. Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer spielen ebenfalls - wie für 2020 angekündigt - im Juni und Juli in Deutschland. Kiss live in Deutschland 2021 10.06. – Dortmund (Westfalenhalle) 15.06. – Hamburg (Baclaycard Arena) 25.06 – Frankfurt (Festhalle) 08.07. – Stuttgart (Schleyer-Halle) Bereits erworbene…