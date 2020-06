Regierungsplan: Großveranstaltungen mindestens bis Ende Oktober verboten

Motörhead rufen zum gemeinsamen Anstoßen auf: Denn ihr legendäres Album „Ace of Spades“ wird 40 Jahre alt.

Motörhead feiern am 08. Mai den 40. Geburtstag seines Album-Klassikers „Ace of Spades“. Aus diesem Anlass wird es an diesem selbsternannten Motörhead-Feiertag – das englische „8th of May“ klingt dem Albumtitel ähnlich – jede Menge Überraschungen geben, die dem 2015 verstorbenen Sänger Lemmy Kilmister huldigen. Zum einen wird es ein neues Lyric-Video für das legendäre Album geben, das am Freitag auf dem bandeigenen YouTube-Kanal seine Premiere feiert. Zusätzlich dazu gibt es im Online-Shop auch eine neue, limitierte Merchandise-Linie. Der Erlös soll dem „Live Nation's Crew Nation“-Fund zugute kommen, welcher von der Coronavirus-Pandemie betroffene Touring-Crews unterstützt. Zur Feier des Tages werden…