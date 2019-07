Costa Cordalis ist tot – mit Songs wie „Anita“ wurde er zum Schlager-Star

Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Der Musiker sei am Dienstag (2. Juli) im Kreise seiner Familie auf Mallorca verstorben. Das ließen die Angehörigen über das Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. Cordalis wurde 75 Jahre alt.

Cordalis‘ Sohn Lucas bestätigte den Tod seines Vaters dem Kölner „Express“: „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, so Cordalis. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.“

Geboren wurde der Sänger 1944 als Konstantinos Kordalis in Griechenland, bevor er als 16-Jähriger nach Deutschland kam. 1965 veröffentlichte Cordalis seine erste Platte – eine deutsche Version von Elvis Presleys „Crying in the Chapel“ mit dem Titel „Du hast ja Tränen in den Augen“. Der Durchbruch gelang Cordalis in den Siebzigerjahren mit Liedern über Frauen wie „Carolina“, „Anna Lena“ und natürlich seinen größten Hit „Anita“, einer schwarzhaarigen Schönheit aus Mexiko.

Laut Medienberichten soll der Musiker nach einem Schwächeanfall länger in einer Klinik auf Mallorca gelegen haben. Noch Ende Februar war er zusammen mit seinem Sohn Lucas bei einem Benefizkonzert in Essen aufgetreten. Dabei soll er aber bereits erschöpft gewirkt haben.

2004 wurde Costa Cordalis in der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ zum Dschungelkönig gewählt. Die Prämie in Höhe von 28.000 Euro spendete er der Kinderkrebshilfe.