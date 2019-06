Courtney Love begegnete einst dem Geist von Kurt Cobain

Nirvanas Manager Danny Goldberg erinnert sich in einem neuen Buch an die Anfänge der Band und den jugendlichen Leichtsinn Kurt Cobains.

25 Jahre nach seinem Freitod ist Kurt Cobain immer noch das große Rätsel der Rockmusik, trotz Filmdokumentationen und Biografien, die stets die wahre Geschichte versprechen. Die Entwicklung seiner Band von einer subversiven Chaotentruppe, die zum Gralshüter des Grunge und schließlich (fast) zur größten Band des Planeten wurde, blieb dabei stets fest an den nachdenklichen Musiker mit der erschütternd brüchigen Stimme gekoppelt. Die Erinnerungen von Nirvanas Manager Danny Goldberg erweitern die Anekdoten über den fragilen Freigeist, der nach der Scheidung seiner Eltern früh mit Depressionen zu kämpfen hatte, aber eine schöpferische Energie für alles entwickelte, was ihm in die Hände geriet,…