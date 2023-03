Dave Grohl grillt 16 Stunden lang Fleisch für 500 Obdachlose

Nachdem Los Angeles vergangene Woche von heftigen Schneestürmen betroffen war, verbrachte Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl letzten Mittwoch (22. Februar) damit, bei der Hilfsmission der Organisation Hope of the Valley 16 Stunden lang Fleisch für 500 obdachlose Menschen zuzubereiten.

Bereits im Jahr 2018 sprach Grohl in einem Interview mit „Uproxx“ über seine Leidenschaft zum Grillen. Dabei verglich er den Grillprozess mit dem Musikmachen: „Es ist das beste Gefühl, wenn du diese großen Barbecues veranstaltest. Ich gebe essen aus und alle kommen für einen Nachschlag zurück. Es ist fast, als wäre es eine Art Performance.”

Der Chef von Hope of the Valley, Rowan Vansleve, postete auf Instagram ein Video des Sängers bei der Essenszubereitung.

Darüber hinaus kündigten die Foo Fighters gestern (28. Februar) ihre ersten neuen Konzerte an. Bisher hatten sie geplante Festivalauftritte für 2023 bei Boston Calling, Sonic Temple, Rock am Ring und Rock im Park und Bonnaroo bestätigt. Die nun verkündeten Konzerte werden von Mai bis Juni diesen Jahres in folgenden US-amerikanischen Städten stattfinden: Gilford, New Hampshire (24. Mai); Rogers, Arkansas (14. Juni); Pelham, Alabama (16. Juni).

Bei diesen Auftritten wird es sich um die ersten kompletten Konzerte der Gruppe seit dem Tod von Taylor Hawkins im März 2022 handeln. Bisher steht jedoch noch nicht fest, wer ihn am Schlagzeug ersetzen wird.