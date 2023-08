Die 500 besten Alben aller Zeiten – Analyse nach Genres

Foto: Getty Images, Bennett Raglin/Sal Idriss/David Redfern. All rights reserved.

In den Jahren 2004 und 2023 gab es insgesamt 40 bzw. 41 verschiedene in der Auflistung vertretene Genres, die durch die besten 500 Alben vertreten waren. Die musikalische Landschaft scheint sich in den folgenden zwei Jahrzehnten gewandelt zu haben.

Rock bleibt dominant

Im Jahr 2023 sind Alben des Genres „Rock“ zwar die dominante Kraft, aber der Anteil sank auf 279 Alben, was einen deutlichen Rückgang um 122 Alben im Vergleich zu 2004 darstellt.

Pop stärkte seine Beliebtheit

„Pop“ hingegen konnte als Genre seine Position stärken und bildet nun 145 aus 500 Alben, was einer Steigerung um 26 Alben im Vergleich zur ehemaligen Liste entspricht.

Folk und Indie verschieben sich

Besonders auffällig ist die Verschiebung von „Folk“ auf Platz 3 im Jahr 2004 zu „Indie“ auf Platz 3 im Jahr 2023. Während „Folk“ 2023 nur noch 57 Alben in den Top 500 hat, konnte „Indie“ sich mit insgesamt 102 Alben, einschließlich Subgenres, als bedeutendere Kraft etablieren.

Alternative und Electronica nun beliebter

Auch „Alternative“ und seine Subgenres erlebten einen deutlichen Anstieg und kletterten von 57 auf 94 Alben in den Top 500, was einen Zuwachs von 37 Alben bedeutet. „Electropop“ bzw. „Electronica“ schaffte es ebenfalls unter die Top 6 der Genres mit 59 Alben und verdrängte damit das zuvor dort platzierte „Alternative“-Genre.

Soul, Dance und R&B stärker vertreten

Ebenfalls bemerkenswert ist der Aufstieg der Genres „Soul“, „Dance/Electronica“, „R&B“ und „Blues“ in den Top-500-Alben des Jahres 2023 im Vergleich zu 2004. „Soul“ konnte seinen Anteil um 18 Alben erhöhen, „Dance/Electronica“ gewann 39 Alben hinzu, „R&B“ verzeichnete einen Anstieg um 24 Alben – und „Blues“ blieb mit 41 Alben unverändert präsent.

„Rap/HipHop“ bei der Jury von 2023 deutlich beliebter als 2004

Interessant ist die Entwicklung von „Rap/HipHop“-Alben. Im Jahr 2004 waren lediglich 11 Alben dieses Genres in den Top 500 vertreten. Doch im Jahr 2023 stieg diese Zahl auf 33 Alben an.

Die Liste der erfolgreichsten Vertreter des „Rap“- und „HipHop“-Genres im Jahr 2023 beinhaltet bekannte Namen wie Kendrick Lamar, Dr. Dre, Missy Elliot, De La Soul, Public Enemy, A Tribe Called Quest, Eminem, Nas, The Notorious B.I.G und 2Pac. Diese Künstler:innen haben mit ihren einflussreichen Werken das Genre geprägt und einen Beitrag zur wachsenden Beliebtheit von Rap und HipHop in den letzten Jahren geleistet.

