Da moderieren Joko und Klaas einmal „taff“ und schon läuft’s

Klaas Heufer-Umlauf zeigt in seiner „Late Night Berlin“, wie eine deutsche Version des Marvel-Hits „Avengers: Endgame“ aussehen würde. Spoiler: ganz schön erbärmlich.

Ein schimpfender Hausmeister mit der Gewalt des Generalschlüssels, eine Frau vom Ordnungsamt mit Polizei-Attitüde, ein beschwippster Wutbürger und ein stets für jedes Wetter richtig gekleideter Biobürger - das sind für Klaas Heufer-Umlauf die deutschen „Avengers“, wenn es denn einen solchen Marvel-Film aus der Mitte der Republik gäbe. Am Montag (29. April) zeigte der Moderator in seiner ProSieben-Show „Late Night Berlin“ einen mit dramatischer Musik angereicherten Trailer für einen solchen Film. Das Szenario: Mallorca wurde dem Erdboden gleich gemacht - nun ist Sylt und auch noch die kommende Spargelernte von einer höheren Macht bedroht. „Avengers“ bei „Late Night Berlin“: Wutbürger in…