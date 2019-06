Es ist ein ganz besonderes Geschenk, das das ZDF seinem vielleicht beliebtesten Moderator der vergangenen Jahrzehnte machen will. 2020 läuft eine Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“, die er zu Ehren seines Siebzigsten moderieren darf.

Im Grunde könnt man denken: Rührende Angelegenheit – das wird den Herbstblonden mächtig freuen. Doch das ist augenscheinlich nicht der Fall. Gottschalk schaut recht pragmatisch auf die Geburtstagssause. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er in einem Interview: „Es ist eine Nostalgie-Veranstaltung, als ob Marcel Reich-Ranicki von den Toten aufersteht und noch mal das “Literarische Quartett” machte.”

Sind die Zeiten der Großen vorbei?

Der 69-Jährige glaubt, dass die Zeiten von großen Shows wie „Wetten, dass..?” vorbei ist – und schenkt auch den potentiellen Gästen mit Twitter-Account einen ein: „Ich habe in einer Zeit Fernsehen gemacht, in der die Weltstars noch Weltstars waren und zudem den Arsch hochbekommen haben, um in einer Halle in Friedrichshafen auf ihr Werk aufmerksam zu machen. Heute twittern sie oder machen sich auf Instagram bemerkbar. Und wenn sich eine Madonna bequemt, beim Grand Prix aufzutreten, kriegt sie anschließend auf die Fresse.”

„Wetten, dass..?“ wurde 2014 wurde nach einem glücklosen Relaunch mit Markus Lantz als Moderator eingestellt. Gerüchte über eine Wiederbelebung gab es immer wieder, allerdings wiederholten die Programmgestalter des ZDF immer wieder, dass derzeit nichts geplant sei. Bis auf die große Jubiläumsshow, die Thomas Gottschalk – nun ja: pflichtgemäß moderieren wird.

