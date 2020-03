Coronavirus: KISS sagen Meet & Greets mit ihren Fans ab

Paul Stanley sich fast sein Leben lang gemeinsam mit Kiss die Gesichter angemalt. Aber eben nur angemalt. Wenn es um Gesichts-Tattoos geht, versteht der Musiker keinen Spaß.

Paul Stanley hat mit seiner Band Kiss seine gesamte Karriere damit verbracht, sich das Gesicht anzumalen. Von einer permanenten Beschriftung in Form von Gesichts-Tattoos hält der Musiker allerdings wenig. Auf Twitter äußerte sich der Gitarrist zu einem Artikel von „CNN“, in dem es um den neuen Trend von Celebritys geht, die Gefallen an den Tätowierungen gefunden haben. Einer davon ist Post Malone, von dem der Sänger der Glam-Rock-Band wiederum ein großer Fan ist. Stanley postete den Artikel von „CNN“, der sich mit Musikern wie The Game, Post Malone oder Chris Brown beschäftigt, mit dem kurzen Statement „Don't“ und machte damit…