Ohne Ravi Shankar wohl kein „Within You Without You“ oder „Norwegian Wood“, wie wir es kennen. Ein Video zeigt, wie Shankar und George Harrison die Sitar spielen.

Neue Videoaufnahmen zelebrieren das Leben des Sitar-Musikers Ravi Shankar, der am Samstag (11. April) 100 Jahre alt geworden wäre. Ein BBC-Video zeigt Aufnahmen des Inders, der zum wohl berühmtesten Musikers seines Landes wurde und mit seinen Klängen die Welt eroberte. Nicht zuletzt durch seinen prägenden Einfluss auf den Sound der Beatles. In dem Clip unten ist zu sehen, wie Shankar George Harrison wichtige Tipps fürs Sitar-Spielen gibt. Die Ravi Shankar Foundation hat das rare Material zur Verfügung gestellt, das auch Konzert-Momente zeigt. Shankar absolvierte noch bis kurz vor seinem Tod Auftritte, zuletzt in 2011 und 2012 in den USA und…