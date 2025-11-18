Danny Masterson: Warum soll Scientology schuld sein?

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Danny Masterson macht in einem neuen Habeas-Antrag seinen Prozessanwalt und eine angebliche Anti-Scientology-Voreingenommenheit für seine Vergewaltigungsurteile verantwortlich. Der ehemalige Star der Serie „Die wilden Siebziger versucht“, seine Verurteilungen mit einem neuen Antrag aufzuheben.

Hintergrund und Prozessverlauf

Der Schauspieler Danny Masterson wurde am 31. Mai 2023 am Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Los Angeles mit seiner damaligen Ehefrau Bijou Phillips zu seinem erneuten Prozess vorstellig.

Er sieht sich nun einem neuen Habeas-Antrag gegenüber, der behauptet, dass sein damaliger Hauptanwalt keine angemessene Verteidigung im zweiten Prozess vorgelegt habe. Außerdem soll ein Richter eine „Flut von Anti-Scientology-Beweisen“ zugelassen haben, nachdem eine erste Jury fünf Monate zuvor in allen Anklagepunkten festgefahren war, was im November 2022 zu einem Fehlprozess führte.

Mastersons Verurteilung und Berufungsverfahren

Der frühere Star der Fox-Hitserie „Die wilden Siebziger“ verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 30 Jahren bis lebenslang in einem kalifornischen Gefängnis. Er wurde verurteilt, zwei Frauen im Jahr 2003 in seinem Haus in den Hollywood Hills während seiner Sitcom-Hochphase vergewaltigt zu haben. Bereits zuvor hatte er eine direkte Berufung eingereicht, die noch anhängig ist.

In seinem neuen, am Montag eingereichten und von ROLLING STONE erhaltenen Habeas-Antrag behauptet der 49-Jährige, sein Prozessanwalt Philip Cohen habe es „versäumt,“ angebliche Widersprüche im Fall der Staatsanwaltschaft auszunutzen, und habe „mangelhafte“ Vertretung geleistet, indem er den Prozess beendete, ohne einen einzigen Verteidigungszeugen aufzurufen.

Versäumnisse der Verteidigung?

Masterson behauptet, er habe mehr als 20 potenzielle Verteidigungszeugen benannt. Darunter Freunde und Experten. Aber Cohen habe persönlich nur mit zweien gesprochen. Die neue Eingabe räumt ein, dass Cohen „standardmäßig“ durch Kreuzverhöre Zweifel in den Köpfen der Geschworenen wecke und Verteidigungsfälle häufig ohne Zeugen beende. Cohen reagierte am Montag nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Über seinen Berufungsanwalt Eric S. Multhaup behauptet Masterson, die Verteidigungsstrategie hätte nach einer neuen Entscheidung im zweiten Prozess geändert werden müssen, die der ehemaligen Scientologin Claire Headley erlaubte, über Glaubenssätze und Praktiken der Scientology-Kirche auszusagen.

Scientology-Zeugin im Fokus

Der Antrag bezeichnet Headley als „verbitterte“ ehemalige Scientologin, die „ketzersche“ Aussagen gemacht habe, wonach Kirchenmitglieder keine Verbrechen anderer Scientologen bei der Polizei melden dürften und das Wort „Vergewaltigung“ in der Kommunikation mit Scientology-Mitarbeitern nicht verwenden dürften.

In dem neuen Antrag argumentiert Multhaup, Cohen hätte einen Scientology-Experten aufrufen sollen, um Headley zu widerlegen. Masterson habe einen prominenten Scientologen bereit gehabt, der unter Eid ausgesagt hätte, dass die Kirche ihren Mitgliedern nicht verbiete, sich an die Behörden zu wenden.

Weitere Vorwürfe: Richtereinfluss und Ermittlungen

Der Antrag behauptet weiter, Richterin Charlaine Olmedo habe durch die Zulassung von Headleys Aussage „richterliche Voreingenommenheit“ gezeigt und in unzulässiger Weise in religiöse Doktrin eingegriffen.

Außerdem wird behauptet, die zugrunde liegende Untersuchung von Polizei und Staatsanwaltschaft sei von Anti-Scientology-Voreingenommenheit geprägt gewesen. Die Eingabe führt an, dass Schauspielerin Leah Remini, eine ehemalige Scientologin, vor Gericht erschienen sei, um die Opfer zu unterstützen, nachdem sie deren Vorwürfe in einer Folge ihrer A&E-Dokureihe über die Kirche behandelt hatte.

Rolle von Leah Remini

„Sie wurde als Beraterin, Strategin, maßgebliche Schiedsrichterin über die Politik und Praktiken der Scientology-Kirche und als Fürsprecherin der Klägerinnen in den Kreis der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Und das, obwohl das LAPD wusste, dass sie eine anhaltende Vendetta gegen [Masterson] hatte“, heißt es in dem Antrag.

„Gleichzeitig wusste die Staatsanwaltschaft, dass ihre Anti-Scientology-Fernsehserie beträchtliche Publicity und finanzielle Vorteile erzielen würde, wenn der Petent angeklagt und verurteilt würde.“

Emotionaler Zeugenstand und Juryentscheid

Masterson wurde am 31. Mai 2023 verurteilt. Die Jury im früheren Prozess, die in eine Sackgasse geraten war, tendierte zu einem Freispruch. Beide Prozesse enthielten emotionale Aussagen von drei Jane Does, deren Vergewaltigungsvorwürfe zu den Anklagen führten. Alle drei Frauen sagten aus, Masterson habe sie vor den Vergewaltigungen betäubt.

Zwei Verurteilungen, eine freigesprochene Beziehung

Masterson wurde letztlich für die Vergewaltigung zweier Frauen in seinem Haus in den Hollywood Hills zu zwei getrennten Zeitpunkten im Jahr 2003 verurteilt. Die dritte Frau war zu dieser Zeit in einer langjährigen, öffentlichen Beziehung mit Masterson. Alle drei Frauen waren damals praktizierende Scientologinnen. Und sagten aus, dass Scientology-Offizielle Masterson geschützt hätten.

Bedeutung des Habeas-Antrags

Während sich Mastersons anhängige Berufung auf angebliche Fehler der Richterin konzentriert, dient der neue Habeas-Antrag dazu, Masterson auf Basis einer angeblichen „Bergmenge entlastender Beweise“, die im Prozess nicht vorgelegt wurden, eine Freilassung zu ermöglichen.

Die Staatsanwaltschaft erhält Gelegenheit, auf den Antrag zu antworten, bevor das Berufungsgericht eine Entscheidung trifft.

Aussagen des Anwalts

„Die Unfairness des zweiten Masterson-Prozesses war das Ergebnis von Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft, richterlicher Voreingenommenheit und dem Versagen der Verteidigung, entlastende Beweise vorzulegen“, erklärte Multhaup am Montag.

„Der Habeas-Corpus-Antrag wird von 65 Anlagen begleitet, die die Unschuldsbeweise dokumentieren, die hätten vorgelegt werden können. Aber nicht wurden. Die Jury hörte nur die Hälfte der Geschichte. Die Seite der Staatsanwaltschaft. Danny verdient einen neuen Prozess, in dem die Jury auch seine Seite hören kann.“