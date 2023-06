Danny Masterson wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen

Foto: Getty Images, LUCY NICHOLSON. All rights reserved.

Danny Masterson mit seinem Anwalt vor Gericht in Los Angeles

Der amerikanische Schauspieler Danny Masterson, bekannt geworden mit der Kultserie „Die wilden Siebziger“ und „Eine Familie namens Beethoven“, muss ins Gefängnis. Nach sechs Tagen Beratung entschied eine Jury am Mittwoch (31. Mai) in Los Angeles, dass der 47-Jährige wegen der Vergewaltigung zweier Frauen schuldig zu sprechen ist.

Die Straftaten gehen zurück auf das Jahr 2001 und 2003, wie die Staatsanwaltschaft in einem langwierigen Verfahren nachwies. In einem weiteren Fall aus dem Jahr 2003, bei dem es ebenfalls um einen Vergewaltigungsvorwurf ging, kam es zu keinem einstimmigen Urteil der zwölf Geschworenen. Das Strafmaß soll Anfang August bekannt gegeben werden. Masterson drohen laut Staatsanwaltschaft wohl 30 Jahre Gefängnis. Auch eine lebenslange Haft ist möglich.

Masterson hatte vor Gericht angegeben, nicht schuldig zu sein und die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Alle sexuellen Interaktionen mit der 23-jährigen sowie der 28-jährigen Frau, wie Masterson beide Mitglied bei Scientology, seien seinen Angaben nach einvernehmlich gewesen. Getrennt voneinander soll der Schauspieler sie in seinem Haus in Hollywood mit Gewalt zum Sex gezwungen haben.

Angst vor Scientology-Bestrafung

Die beiden Frauen gaben vor Gericht an, dass sie aus Angst vor Bestrafung der Scientology-Führung zunächst auf eine Anzeige verzichteten. Bekannt wurden die Vorwürfe dann 2017. Ein erstes Verfahren endete im letzten Herbst ohne Urteil, weil die Jury sich nicht auf ein Urteil einigen konnte. Die Richterin ordnete damals allerdings ein „Fehlverfahren“ an, was zu einem weiteren Prozess führte, der nun zu einem Ende gekommen ist.

Seit 2011 ist Danny Masterson mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Zuletzt war der Schauspieler in einer Folge der Serie „Easy“ aufgetreten. Nach 2017, als die Vorwürfe bekannt wurden, sind aber keine weiteren Rollen in TV oder Kino bekannt geworden.