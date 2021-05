Bei „Secret Invasion“ soll es darum gehen, dass formwandelnde Aliens unbemerkt die Erde infiltriert und den Platz von Prominenten eingenommen haben.

Seit mehr als zehn Jahren regieren Marvel Studios die Kinolandschaft – die Filme und Serien rund um die Superheld:innen des Marvel Cinematic Universe gehören zu den erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten. Kein Wunder also, dass sich zahlreiche A-List-Schauspieler:innen darum bemühen, eine Rolle in diesem Kosmos zu ergattern. So auch bei der neuen Serie „Secret Invasion“, die aktuell in Arbeit ist: „The Hollywood Reporter“ zufolge sollen sowohl „The Crown“-Darstellerin Olivia Colman als auch „Game Of Thrones“-Star Emilia Clarke für die neue Marvel-Show im Gespräch sein. Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn und Kingsley Ben-Adir gehören bereits zum Cast Bei der limitierten Event-Serie soll…