Darum glaubt Taylor Swift, dass „The Life of a Showgirl“ ihr bestes Album wird

Taylor Swift bringt mit „The Life of a Showgirl“ wieder mehr „Glitzerstift“-Songs. Die Sängerin verriet, dass Max Martin und Shellback – gemeinsam mit ihr – als alleinige Produzenten für ihr 12. Studioalbum verantwortlich sind.

Ein reines Dreierteam im Studio

Am Mittwochabend verkündete Swift die Nachricht in der Podcast-Folge „New Heights“. Dort bezeichnete sie Martin als ihren „Mentor“ und sprach über ihre Zusammenarbeit: „Wir drei haben einige meiner Lieblingssongs gemacht, die ich je veröffentlicht habe“, sagte sie in Anspielung auf Hits wie „22“, „Shake It Off“ und „Blank Space“. Über das Duo meinte sie: „Sie sind in unterschiedlichen Bereichen Genies, auf unterschiedliche Weise.“

„Wir haben noch nie ein Album gemacht, bei dem es nur wir drei sind“, so Swift weiter, bevor sie bestätigte: „Es gibt keine weiteren Partner. Es ist nur ein fokussiertes Album von uns dreien.“ In den letzten fünf Alben arbeitete sie vor allem mit Jack Antonoff und Aaron Dessner zusammen, die auch bei ihrem Taylor’s Version-Projekt mitwirkten. Über die Jahre dazwischen, in denen folklore und evermore entstanden, sagte sie: „Ich habe einfach experimentiert und versucht, mich als Songwriterin herauszufordern.“

Die Pause habe sich gelohnt: „Als wir wieder zusammenkamen, hatte ich das Gefühl, wir hatten viel mehr Flexibilität in dem, was wir tun“, erklärte Swift. „Es fühlte sich an, als würden wir alle drei im Raum das gleiche kreative Gewicht tragen.“ Sie bezeichnete das Ergebnis als „die besten Ideen, die wir je hatten“.

Entstehung während der Eras Tour

Produziert wurde The Life of a Showgirl während der Eras Tour, als Swift in Schweden war. „Als ich in Stockholm auf Tour war, kam Max Martin zu einer Show, und ich sagte zu ihm: ‚Ich habe das Gefühl, wir könnten das wirklich perfekt hinbekommen, wenn wir zurück ins Studio gehen.‘“

Der Fokus des Albums sei die Verbindung zur Tour gewesen: „Ich habe ihm gesagt: ‚Ich will auf das Album genauso stolz sein wie auf die Eras Tour – und aus denselben Gründen.‘“ Martins Reaktion: „Weißt du, was für ein Druck das ist?“ Swift entgegnete: „Ja, und es ist mir egal, weil ich es so sehr liebe.“ Die Energie des Albums beschrieb sie als „sprudelnd“ – entstanden aus einer „ansteckend fröhlichen, wilden und dramatischen“ Lebensphase.