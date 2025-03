Darum ist „Rush 50“ eines der besten Greatest-Hits-Alben des Jahres

In Erinnerung an Neil Peart: Drummer spielt Medley aller Rush-Songs

Zu Beginn von „Headlong Flight“, einem Titel aus dem letzten Studioalbum von Rush , Clockwork Angels aus dem Jahr 2012, spielt Alex Lifeson ein rasantes Solo auf der Gitarre. Auf das Geddy Lee und Neil Peart mit schnellen, unisono gespielten Bass- und Schlagzeugschlägen antworten. Dieser Moment ist eine bewusste , fast exakte Nachbildung einer Passage aus „Bastille Day“. Das ursprünglich vor 37 Jahren veröffentlicht wurde und als Titel 10 auf der Kompilation enthalten ist. Es ist sowohl eine lustige Reminiszenz als auch – hier in einem neuen Kontext gehört – ein Beispiel dafür, wie Rush 50 den weitläufigen, über vier Jahrzehnte andauernden Bogen der Band als eine einzige, reichhaltige Saga darstellt.

Diese erzählerische Qualität ist die größte Stärke von Rush 50. Es handelt sich nicht um ein Greatest-Hits-Paket wie Chronicles aus den 1990er Jahren. Obwohl es viele der bekanntesten Songs der Band enthält. Es handelt sich auch nicht um eine Raritätensammlung. Obwohl es eine Handvoll unveröffentlichter Titel enthält.

Stattdessen handelt es sich um eine impressionistische musikalische Memoiren, die sich chronologisch bewegt. Und auf jedes Rush-Studioalbum zurückgreift, während sie gleichzeitig eine Fülle an zufriedenstellendem Live-Material einbringt. Darunter das allerletzte Medley, das das Trio bei seiner letzten Show im Jahr 2015 aufgeführt hat.

„Rush 50“: ein Karrierehöhepunkt

Es ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Darunter als vier CDs und sieben LPs. Und es ist die erste Rush-Zusammenstellung seit dem Ende der Band und dem Tod von Peart im Jahr 2020. Sorgfältig kuratiert, sequenziert und verpackt, ist es ein passender Karriere-Höhepunkt. Der sich gleichermaßen als Einführung für Uneingeweihte oder als Begleitwerk für Superfans eignet.

Für die letztgenannte Kategorie ist einer der Hauptanziehungspunkte hier die allererste Neuauflage von Rushs Debütsingle. Einer 45er, die 1973 auf dem bandeigenen Label Moon Records veröffentlicht wurde und eine Coverversion von Buddy Hollys „Not Fade Away“ und „You Can’t Fight It“ enthält, die von Lee und dem ursprünglichen Schlagzeuger John Rutsey gemeinsam geschrieben wurde. Für sich genommen sind die Stücke nichts Besonderes. Vor allem wenn man bedenkt, dass in diesem Jahr auch Led Zeppelin mit Houses of the Holy, Genesis mit Selling England by the Pound und andere Bands, die den Weg für Rush ebneten, Erfolge feierten.

Die Band stimmt dem offenbar zu: „Mein Gott, wir haben es gehasst“, sagt Lifeson zu David Fricke in einem von zwei Liner-Notes-Essays, die in einem über 100 Seiten starken Hardcover-Bildband enthalten sind, der dem Set beiliegt. Zusammen mit einer Fülle von Fotos und neuen, songspezifischen Kunstwerken des langjährigen Rush-Coverkünstlers Hugh Syme.

Aber die Tracks bieten einen wertvollen Kontext für die atemberaubende Entwicklung, die in den nächsten Jahren folgen wird.

Die Ankunft von Neil Peart im August 1974

Rush 50 tut Rutsey recht, insbesondere mit „Need Some Love“ und „Before and After“. Zwei Live-Tracks, die 1974 bei einem Auftritt an einer Highschool in Ontario aufgenommen wurden. Einprägsame Auszüge aus dem Rush-Dokumentarfilm Beyond the Lighted Stage aus dem Jahr 2010. Und die deutlich härter klingen als die Studiofassungen auf dem selbstbetitelten Debütalbum der Band. Dennoch ist der Anfang des Albums eigentlich nur ein Vorspiel für den wohl bedeutendsten Schlagzeugerwechsel in der Geschichte des Rock. Die Ankunft von Peart im August 1974.

Es ist faszinierend, ein Paar bisher unveröffentlichter Tracks von einem Konzert in Cleveland, das weniger als zwei Wochen nach Pearts Debüt stattfand – das R&B-Cover „Bad Boy“ und das frühe Original „Garden Road“ – mit einer Live-im-Studio-Version des Openers von Fly by Night, „Anthem“, zu vergleichen. Die nur vier Monate später aufgenommen wurde. Im ersten Stück gibt Peart seine souveräne Interpretation von Rush 1.0 zum Besten. Im zweiten, das bereits seine charakteristische Mischung aus furchterregender Kraft und atemberaubender Präzision zeigt, legt er den Grundstein für den ausgereiften Sound der Band.

Rush 50 dokumentiert auf eindrucksvolle Weise die große Blütezeit der Band Mitte bis Ende der Siebzigerjahre. Sowohl durch Studioaufnahmen (die Eröffnungsabschnitte von „2112“, „Closer to the Heart“) als auch durch wildes Live-Material. Als 1976 „Something for Nothing“ in der Massey Hall in Toronto, der Heimat der Band, aufgenommen wurde, waren alle Elemente, die sie zum Inbegriff des Power-Trios ihrer Zeit machten, voll und ganz vorhanden. Lees durchdringender Schrei. Lifesons knurrende Riffs. Und Pearts maximaler Angriff.

Ein alternatives Lifeson-Gitarrensolo

Eine erstaunlich straffe Version der epischen Instrumentalsuite „La Villa Strangiato“ aus dem Jahr 1979 vom niederländischen Festival Pinkpop zeigt, wie ihr kompositorisches Können mit ihren technischen Fähigkeiten Schritt hielt. Und durch die begeisterten Sprechchöre des Publikums am Ende wird deutlich, wie sie sich selbst herausfordern konnten, während sie das Publikum begeisterten. (Eine sogenannte „Vault Edition“ von „The Trees“, die noch nie außerhalb des Rock Band-Videospiels veröffentlicht wurde, enthält ein alternatives Lifeson-Gitarrensolo. Wie ein ähnliches „Working Man“ früher im Wettbewerb, das zuvor als digitale Single veröffentlicht wurde, ist es ein kleines Verkaufsargument.)

Die erste Hälfte von Rush 50 enthält die meisten der bekanntesten Songs der Band. Und lässt Raum für eine großzügige Übersicht über die unterschätzten Kapitel, die auf den kommerziellen Höhepunkt in den USA mit Moving Pictures von 1981 folgten. Auszüge aus den synthielastigen Jahren Mitte der 80er Jahre klingen im Rahmen von Rush 50 solider denn je. Und trotzen der müden, puristischen Rock-Auffassung, von der sich das Trio in dieser Zeit zu weit entfernt hatte.

Die Aggressivität der Grunge-Ära von „Stick It Out“ kommt hier wirklich zur Geltung

„The Big Money“ aus dem Album Power Windows von 1985 zeigt einige von Lifesons erfindungsreichsten Gitarrenarbeiten. Darunter ein Solo, das sich durch schimmernde Textur auszeichnet. Während ‚Time Stand Still‘ aus dem Album Hold Your Fire von 1987 Peart dabei zeigt, wie er seine übermenschliche Fingerfertigkeit auf brillante Weise an den Kontext des schnittigen zeitgenössischen Pop-Rock anpasst.

Ebenso sind die Teile, die den Neunzigern und 2000er Jahren gewidmet sind, ein starkes Argument für übersehene Alben wie Counterparts von 1993. Die Aggressivität der Grunge-Ära von „Stick It Out“ kommt hier wirklich zur Geltung. Ebenso Snakes & Arrows von 2007 (vertreten durch das dynamische, exotische Instrumental „The Main Monkey Business“ und eine Live-Version des ergreifenden „Workin‘ Them Angels“).

Und es ist ein Genuss zu hören, wie die Band frühere Teile ihres Katalogs auf der Bühne begeistert wieder aufgreift. Wie bei einem kurzen, feurigen Abstecher in das instrumentale Prog-Workout aus „Cygnus X-1“ von 1977, das 2002 live in Rio aufgenommen wurde. Und einer eindringlichen Interpretation von „Between the Wheels“ aus dem Jahr 2004. Einem Deep Cut aus dem Album „Grace Under Pressure“ von 1984.

Letzteres ist eines von mehreren Liedern auf Rush 50, deren von Peart verfasste Texte jetzt unheimlich vorausschauend wirken. „Witch Hunt“, ein Deep Cut von Moving Pictures, zum Beispiel. Zu hören in einer packenden Live-Version. Die erinnert jetzt fast unausweichlich an die Fremdenfeindlichkeit der Trump-Ära. Auch wegen Zeilen wie: „Sie sagen, es gibt Fremde, die uns bedrohen. Unsere Einwanderer und Ungläubigen.“

„Wow, was für eine Überraschung“

Neben der Eröffnungssingle „Not Fade Away“ ist der historisch bemerkenswerteste Titel hier der letzte. Ein bisher unveröffentlichtes Dokument der letzten 10 Minuten, die Lee, Lifeson und Peart jemals auf der Bühne verbracht haben. Zum Abschluss ihrer R40-Tour, bei der die Setlist in umgekehrter chronologischer Reihenfolge gespielt wurde, ließen sie die Anfangszeit noch einmal aufleben. Und spielten ein Medley aus den Debütalbum-Titeln „What You’re Doing“ und „Working Man“. Das mit einem Ausschnitt aus „Garden Road“ endete.

Die Darbietungen sind stark. Aber was danach passiert, ist noch beeindruckender als die Musik. In der Mitte des Dankes an das Publikum und die Crew sagt Lee: „Wow, was für eine Überraschung.“ Wie die Fans wissen, reagierte er damit auf den unerwarteten Auftritt von Peart an seiner Seite. Zuvor hatte der Schlagzeuger stets den von ihm so genannten „Backline-Meridian“ respektiert. Und sich seinen Bandkollegen am Ende einer Show nie vorne angeschlossen.

Mit der Bewahrung dieses emotionalen Moments erinnert Rush 50 an eine Bruderschaft und eine Diskografie. Und schließt eine angemessen epische Tour ab, die zu den erfüllendsten und lohnendsten Reisen des Rock zählt.