Joe Biden kämpft gegen aggressive Form des Prostatakrebs

Der ehemalige Präsident Joe Biden wurde am Freitag mit einer aggressiven Form von Prostatakrebs diagnostiziert. Das teilte sein persönliches Büro in einer Erklärung am Sonntag (18. Mai 2025) mit.

Diagnose nach routinemäßiger Untersuchung

Die Diagnose folgt auf eine Ankündigung von letzter Woche, dass Joe Bidens Ärzte bei einer „routinemäßigen Untersuchung“ einen „kleinen Knoten“ an seiner Prostata entdeckt hatten. Ein kleiner Knoten, der ihrer Meinung nach „weiter untersucht werden muss“.

Schweregrad des Krebses: Gleason-Score von 9

„Letzte Woche wurde Präsident Joe Biden aufgrund zunehmender Harnwegsbeschwerden wegen eines neu entdeckten Prostataknotens untersucht. Am Freitag wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Der durch einen Gleason-Score von 9 (Gradgruppe 5) mit Metastasen in den Knochen gekennzeichnet ist“, heißt es in der Erklärung.

Biden prüft Therapieoptionen mit Ärzten und Familie

„Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Erkrankung handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein. Was eine wirksame Behandlung ermöglicht“, heißt es in der Erklärung weiter. „Der Präsident und seine Familie prüfen derzeit gemeinsam mit seinen Ärzten die Behandlungsmöglichkeiten.“

Über Joe Biden

Joe Biden, geboren am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania, ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Er war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Barack Obama und diente von 2021 bis 2025 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Biden begann seine politische Laufbahn im US-Senat, wo er von 1973 bis 2009 Delaware vertrat. Er ist bekannt für seine innenpolitischen Reformen, sein Engagement für internationale Allianzen und seine persönliche Widerstandsfähigkeit angesichts privater und gesundheitlicher Rückschläge. Im Rennen um den 47. US-Präsidenten gab er seine Kandidatur zugunsten von Kamala Harris auf – die gegen Donald Trump verlor, der seit Januar 2025 die USA regiert.