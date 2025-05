MAGA reagiert auf Bidens Krebsdiagnose mit Spott und Spekulationen

Die Nachricht, dass bei dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert wurde , kam am Sonntag überraschend. Und heizte die Diskussionen über den Gesundheitszustand des ehemaligen Präsidenten in den letzten Monaten seiner Amtszeit weiter an. Während gute Wünsche , Spekulationen und Forderungen nach weiteren Details überhandnehmen, können einige der prominentesten Stimmen der MAGA-Rechten es kaum erwarten, Bidens Diagnose zu einer politischen Nebenschau zu machen.

Politische Reaktionen und Spekulationen der MAGA-Bewegung

„Was ich wissen möchte, ist, wie Dr. Jill Biden einen metastasierten Krebs im Stadium V übersehen konnte. Oder handelt es sich hier um eine weitere Vertuschung???“. Donald Trump Jr. , der älteste Sohn von Präsident Donald Trump, schrieb das auf X und pinnte den Beitrag an den Anfang seines Accounts.

Trump Jr. unterstellt Vertuschung durch Jill Biden

Trump Jr. verspottet die ehemalige First Lady, die einen Doktortitel, aber keinen medizinischen Abschluss hat, seit langem dafür, dass sie sich selbst als Ärztin bezeichnet. Sein Beitrag vom Sonntag löste eine Welle von Kommentaren aus, in denen ihm erklärt wurde, dass Jill Biden keine Ärztin ist. Trump Jr. antwortete am Montag. „Ich vergesse manchmal, dass ein Teil der psychischen Störung des Linksextremismus darin besteht, Sarkasmus nicht zu verstehen“, schrieb er. „Für alle verwirrten Liberalen da draußen: Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Jill Biden eine falsche Ärztin ist. Keine echte.“

Benny Johnson und seine medizinisch falschen Behauptungen

Der MAGA-Youtuber Benny Johnson, der Millionen von Followern auf seinen verschiedenen Social-Media-Konten hat, behauptete, die Diagnose sei „die gefährlichste Vertuschung in der Geschichte der Präsidentschaft“.

Johnson – der kein Arzt ist – behauptete , dass „fortgeschrittener Prostatakrebs mehr als zehn Jahre braucht, um sich bis zu dem Stadium zu entwickeln, in dem Biden diagnostiziert wurde“. Und dass „ein einfacher Bluttest oder eine Prostatauntersuchung zu fast 100 % genauen Ergebnissen führt“.

„Sie wussten es. Sie haben gelogen. Und sie haben es vertuscht. Um der Macht willen. Die Verantwortlichen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist böse“, fügte Johnson hinzu.

Matt Walsh fordert Kongressanhörungen

Der rechtsgerichtete Kommentator Matt Walsh von „The Daily Wire“ forderte eine Untersuchung. ‚Der Kongress muss endlich etwas unternehmen‘, schrieb er auf X. “Eine umfassende Untersuchung. Alle Mitarbeiter und Beamten von Biden müssen vor eine Anhörung gestellt werden. Sie müssen unter Eid gestellt werden. Jill Biden auch. Seine Ärzte. Alle. Wer war an dieser Vertuschung beteiligt? Wie tief ging sie? Und vor allem: Wer hat das Land in den letzten vier Jahren tatsächlich regiert? Wir müssen es wissen.“

End Wokeness verhöhnt Diagnose auf Social Media

End Wokeness, ein prominenter MAGA X-Account mit 3,6 Millionen Followern, schloss sich Trump Jr. an. Und verspottete die Diagnose: „‚Wir haben gerade Krebs im Stadium 4 entdeckt‘ ist das neue ‚Er stottert nur‘.“

Es waren nicht nur MAGA-Influencer, die mit Spekulationen und Verschwörungstheorien reagierten.

Republikaner Warren Davidson zweifelt am Timing

Der republikanische Abgeordnete Warren Davidson (Ohio) sagte am Montag bei Fox Business, dass er Biden alles Gute wünsche. Aber nicht glaube, dass er erst letzte Woche von der Krebsdiagnose erfahren habe. Und dass er vermute, dass Biden und sein Team dies aus „strategischen Gründen“ verschwiegen hätten.

MAGA-Influencer nutzen Diagnose zur Mobilisierung

Ed Martin, der ehemalige interimistische US-Staatsanwalt für Washington, D.C., den Trump kürzlich zum neuen Begnadigungsanwalt des Justizministeriums ernannte, schrieb am Sonntag: „Die Integrität des amerikanischen Begnadigungssystems erfordert, dass wir die Begnadigungen von Biden und die Verantwortlichkeiten untersuchen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Verlassen Sie sich auf uns.“

JD Vance stellt Bidens Amtsfähigkeit infrage

Vizepräsident J.D. Vance schwenkte ebenfalls um, nachdem er Biden alles Gute gewünscht hatte. „Ob jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt für diese Diskussion ist, wir müssen wirklich ehrlich sein, ob der ehemalige Präsident in der Lage war, sein Amt auszuüben“, sagte er am Montag.

„Ich gebe den Menschen in seinem Umfeld die Schuld“, sagte Vance. Und fragte sich: „Warum hatte das amerikanische Volk kein besseres Gespür für seinen Gesundheitszustand?“

Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf 2024

Die Diagnose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bidens geistige Fähigkeiten unter genauer Beobachtung stehen. Kurz vor der Veröffentlichung eines Buches, das den Niedergang des ehemaligen Präsidenten und dessen Auswirkungen auf den Wahlzyklus 2024 untersucht. Das Buch – Original Sin von Jake Tapper und Alex Thompson – zeichnet ein vernichtendes Bild von Bidens geistigem Verfall und den Maßnahmen, die sein Team ergriffen hat, um dies zu vertuschen.

Wie das Buch den Gesundheitsdiskurs beeinflusst

MAGA-Kommentatoren behaupten nun, dass auch die Krebsdiagnose geheim gehalten wurde. Aber selbst Fox News räumte ein, dass die plötzliche Entdeckung von Krebs im Spätstadium und aggressiven Krebsarten selbst bei Patienten, die regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen durchführen ließen, häufig vorkommt. Dr. Nicole Saphier, eine Mitarbeiterin des Senders, sagte den Moderatoren von „America’s Newsroom“, dass es „nicht ungewöhnlich“ sei, dass Patienten trotz Vorsorgeuntersuchungen an metastasierendem Krebs erkranken. Und dass „einige Prostatakrebsarten nicht mit einem Anstieg des [prostataspezifischen Antigens] einhergehen“ und er „ein falsch negatives Ergebnis erhalten haben könnte“.

Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs über Gesundheit und Politik

Dennoch sagte Dr. Ezekiel Emanuel, ein Onkologe, den Biden in seinen Covid-19-Beirat berufen hat, gegenüber MSNBC, dass Biden wahrscheinlich „seit vielen Jahren“ an Krebs leidet. Und dass er „überrascht“ ist, dass dies nicht früher diagnostiziert wurde. Er fügte hinzu, dass zwar „viele Menschen empfehlen, nach 70 keinen Prostata-Antigen-Test mehr zu machen“, Biden jedoch eine Person des öffentlichen Lebens sei und es „ein wenig überraschend“ sei, dass er dies nicht getan habe. „Ich habe mir die Unterlagen angesehen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Gesundheitszustands und seiner medizinischen Unterlagen einen Prostata-Antigen-Test gemacht hat“, sagte Emanuel.

Gesundheitszustand als politisches Thema im Wahlkampf