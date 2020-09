Darum wird Whitney Houstons Hologramm wohl nicht mehr öffentlich gezeigt

„Ich glaube nicht, dass Whitney an Drogen gestorben ist“, sagte Ex-Mann Bobby Brown zu ROLLING STONE. „Sie hat wirklich hart an sich gearbeitet, um zu versuchen, ein nüchterner Mensch zu werden.“ Stattdessen glaubt er, dass „einfach nur ein gebrochenes Herz“ zum Tod von Houston führte.

In einer sogar für Soul-Sänger*innen frappierenden Häufigkeit sang Whitney Houston von der Liebe – und zwar selten von der platonischen oder altruistischen. Schon am Anfang ihrer Karriere hießen ihre Lieder „You Give Good Love“, „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ und „The Greatest Love Of All“. Das Fordernde in der Liebe entsprach dem verschwenderischen Umgang mit ihrem Gesangstalent, das von betörender Natürlichkeit war und vielleicht zu spektakulär durch die Oktaven getrieben wurde, statt in Balladen ruhig zu glühen. Am 9. August 1963 wurde Whitney in Newark, New Jersey als Tochter von Cissy Houston geboren. Dionne Warwick war ihre Cousine,…