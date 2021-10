Livestream: Coldplay spielen Songs von „Music Of The Spheres“

Foto: Getty Images for ABA, Simone Joyner. All rights reserved.

Coldplay werden ihr neues Album „Music Of The Spheres“ nächste Woche live vorstellen. Die Band um Sänger Chris Martin hat sich mit Amazon Music zusammengetan und wird aus der neu errichteten Climate Pledge Arena in Seattle ein komplettes Set spielen.

Fans können die Show live über Amazon Music, den Twitch-Kanal von Amazon Music und auf Prime Video verfolgen. Die Veranstaltung findet am 22. Oktober statt, allerdings ist sie in Deutschland erst am 23. Oktober um 03 Uhr MEZ zu sehen. Eine Wiederholung am Folgetag ist eingeplant.

Amazon Prime kündigte bereits an, einen vollständigen Konzertfilm Anfang November auf Prime Video einzustellen.

Coldplay wollen klimafreundliche Konzerte

Am Donnerstag (14. Oktober), einen Tag vor Veröffentlichung ihrer neuen Platte, kündigten Coldplay eine Welttournee für 2022 an. (Hier können Sie nachlesen, wie Sie schnell an Tickets kommen.) Die Konzertreise steht unter dem selbstauferlegten Ziel, möglichst ökologisch nachhaltig zu agieren. Bereits 2019 hatten die Briten angedeutet, erst wieder auf Tour zu gehen, wenn dies besonders klimaschonend geschehen kann.

