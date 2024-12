Das „Crocodile Dundee“-Krokodil Burt ist mit ca. 90 Jahren verstorben

Das riesige Krokodil Burt, das stolze fünf Meter lang war, war berühmt für seinen Auftritt bei der australischen Komödie „Crocodile Dundee“. Nun ist das Reptil im Alter von geschätzt 90 Jahren in Crocosaurus Cove, einem Aquarium in Darwin, gestorben.

Trauernachricht über Instagram

Die Nachricht vom Ableben des Krokodils vermeldete das Aquarium via Instagram am Montag, den 23. Dezember. „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Burt, dem legendären Salzwasserkrokodil und Star des australischen Klassikers ‚Crocodile Dundee‘, bekannt“, heißt es in dem Text, der zusammen mit zwei Fotos des Tieres auf der Plattform geteilt wurde. Und weiter: „Burt war wirklich einmalig. Er war nicht einfach nur ein Krokodil, er war eine Naturgewalt und eine Erinnerung an die Kraft und Majestät dieser unglaublichen Geschöpfe.“

Lest die ganze Ehrung vom Crocosaurus Cove hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ungefähr 700 Kilogramm schwere Krokodil lebte seit 2008 in Crocosaurus Cove in Darwin, in Australien. Burt wurde 1980 aus dem Reynolds River geholt und später von Filmemacher:innen auf einer Krokodilfarm entdeckt. Seinen Namen hat das Tier Burt Reynolds zu verdanken, wie Crocosaurus Cove Geschäftsführerin Penny Priest gegenüber „ABC“ offenlegte.

Erst „Dundee“-Krokodil, dann Hellseher

„Crocodile Dundee“ wurde 1986 veröffentlicht und ist bis heute der erfolgreichste australische Film aller Zeiten. In der Komödie geht es um die amerikanische Journalistin Sue Carlton aus New York (gespielt von Linda Kozlowski), die auf der Jagd nach dem exzentrischen Krokodiljäger Mick Dundee (gespielt von Paul Hogan) ins australische Outback reist. In einer Szene hatte dann Burt seinen großen Auftritt: Dundee rettet dabei die Journalistin aus den Klauen des riesigen Krokodils, das ihre Wasserflasche ergriffen hat und sie in sein Maul zu ziehen droht. Ein Großteil der Sequenz wurde zwar mit Modellen gedreht, wie Priest bestätigt, doch die Szene wurde tatsächlich mit den Bewegungen von Burt und ihm, wie er aus dem Wasser steigt, gefilmt.

Penny Priest fügte gegenüber „ABC“ hinzu, dass Burt, nachdem er weltweit berühmt geworden war, eine neue Karriere als Hellseher begann, indem er die Ergebnisse von Fußballweltmeisterschaften und australischen Wahlen vorhersagte – allerdings lag seine Erfolgsquote nicht bei 100 Prozent.