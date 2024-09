Das Ende von Coldplay ist hiermit besiegelt

„Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“. „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“. Viele Sprichwörter fallen einem ein, wenn man sich die neueste Bekanntmachung von Chris Martin verinnerlicht.

Denn der Coldplay-Sänger hat das Ende seiner Band bekannt gegeben. Seltsames Timing: Diesen Freitag (04. Oktober 2024) erscheint schließlich das neue Album von Coldplay. „Moon Music“ wird es heißen, und ist Platte Nummer zehn.

Wie Martin nun in einem Interview mitteilte, ist bald Schluss. Nur noch zwei weitere Werke wird es geben. Zwölf als heilige Zahl. Dann verabschieden sich die Briten. Zumindest aus dem Studio. Denn Martin ließ offen, ob Coldplay zumindest als Live-Act nicht doch noch weitermachen werden.

Chris Martin: „Wir werden nur 12 Alben machen“

Grund genug hätten sie. Die aktuelle Coldplay-Tournee, die „Music of the Spheres World Tour“, gilt als lukrativste aller Zeiten. Mehr als (noch) Taylor Swift mit ihrer „Eras“-Konzertreise. Der Umsatz nähert beträgt mehr als eine Milliarde Dollar, und die Coldplay-Tournee endet erst nächstes Jahr.

„Wir werden nur 12 Alben machen. Ja, versprochen“, sagte der 47-Jährige zu Zane Lowe auf Apple Music 1. „Denn weniger ist mehr. Und für einige unserer Kritiker wäre sogar weniger noch mehr! Es ist wirklich wichtig, dass wir diese Grenze haben.“

Coldplay: Unerbittliche Qualitätskontrolle

Dabei zieht Chris Martin eigenwillige Vergleiche, um das Ende zu begründen. „Es gibt nur sieben Harry Potters. Es gibt nur zwölfeinhalb Beatles-Alben, bei Bob Marley ist es ungefähr dasselbe, also bei all unseren Helden. Diese Begrenzung bedeutet auch, dass die Qualitätskontrolle derzeit so hoch ist. Und es fast unmöglich ist, dass ein Song es durch die Kontrolle schafft. Was eigentlich großartig ist.“

Martins Bandkollegen Jonny Buckland (47), Guy Berryman (46) und Will Champion (46) sind, wie er sagt, mit dem Entschluss einverstanden. Ursprünglich hatte Martin sogar angekündigt, dass schon nach 2025 Schluss sei mit der Musik.

Die „Music of the Spheres“-Tournee führt Coldplay im nächsten Jahr nach Hull (18. und 19. August) ins Craven Park Stadium. Dann nach London. Dort treten sie am 22., 23., 26., 27., 30. und 31. August sowie am 3. und 4. September im Wembley-Stadion auf. Danach geht es nach China, Indien, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.